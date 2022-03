Wasserburgs Basketballerinnen stehen im Abstiegskampf der ersten Liga vor der Entscheidung. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) gastieren sie in Heidelberg - beim Tabellenschlusslicht ist ein Sieg Pflicht. Und am Sonntag (16 Uhr) empfangen sie den zehntplatzierten SV Halle, das einzige Team, das sie als Elfte theoretisch noch einholen können. Die Plätze 11 bis 14 sind Abstiegsplätze. Die Lage ist heikel, seit zuletzt zwar Wasserburg einen Sieg holte, Halle allerdings ebenfalls, weshalb der deutsche Rekordmeister weiterhin sechs Punkte Rückstand in nur noch vier verbleibenden Spielen aufholen muss - plus dem Gewinn des direkten Vergleichs gegenüber Halle. Es könnte im schlimmsten Fall Wasserburgs letztes Erstliga-Heimspiel sein. Es folgen noch Auswärtspartien beim Zwölften Göttingen und beim Vierten Hannover.