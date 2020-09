Svenja Brunckhorst wird den Bundesliga-Basketballerinnen des TSV Wasserburg noch bis zum Jahresende zur Verfügung stehen. Brunckhorst () will sich für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr qualifizieren - im 3X3-Basketball, das dann zum ersten Mal in der Geschichte olympisch ist. Die 28-Jährige steht im Perspektivkader des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). Die Olympia-Kandidaten sind eigentlich ab September für elf Monate in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Hannover, um sich voll und ganz auf ihren Sport konzentrieren zu können. Nun sieht der Plan vor, dass sich Brunckhorst im September in Hannover befindet, dann wieder nach Wasserburg zurückkehrt und bis zum Jahresende - also geplant die ganze Vorrunde - für den TSV spielen kann. Das kommt, weil der Basketball-Weltverband einige Meisterschaften und Turniere abgesagt hat. "Daraufhin hat mir der DBB die Option gegeben, mich doch noch einmal für drei Monate einem Team anzuschließen, damit ich nicht auf eine Wettkampfsituation verzichten muss. Für mich war es von Anfang an klar, dass ich dann weiterhin für Wasserburg spielen will", so Brunckhorst.