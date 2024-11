Von Christoph Leischwitz

In jeder guten Ehe, vor jedem Post in den Sozialen Medien oder nach jeder Verhandlung über einen Staatshaushalt gilt es, eine wichtige Regel zu beachten, damit nichts auseinanderbricht: besser den Mund halten, solange die Emotionen noch im Spiel sind. Das hilft und verhindert Schlammschlachten oder Scherbenhaufen. Der TSV 1860 München wiederum ist ein Verein, bei dem es allen Beteiligten immer wieder enorm schwerfällt, Ärger einfach mal kurz herunterzuschlucken. Umso überraschender war es, dass nach den Vorkommnissen unter der Woche ausgerechnet diesmal, bei einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim, keine politisch motivierten Spruchbänder zu lesen waren. Selbst Schmähgesänge gegen den ungeliebten Gesellschafter Hasan Ismaik fielen so leise aus, dass man sie vernachlässigen konnte.