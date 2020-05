Auf dem Weg zum Sportgelände des TSV Karlburg überquert man, aus Würzburg kommend, eine Brücke, die einem eine brillante Aussicht auf den Rasen verschafft. Von hier lässt sich ein einzelner Spieler zwar kaum erkennen, aber das ganze Feld überblicken. Im Frühsommer, wenn die entscheidenden Spiele anstehen, bleiben manchmal Fahrradfahrer auf der Brücke stehen, um zuzuschauen. Jetzt aber, im Mai 2020, stehen keine entscheidenden Spiele an. Ist das nicht eine gute Nachricht für Karlburg?

Die Mannschaft steht auf dem vorletzten Platz, sie hat nur drei ihrer 22 Spiele gewonnen. Sind sie da nicht froh in Karlburg, dass sie sich die Bayernliga gerade nicht antun müssen? Dass sie nicht, wie Mitte August, an einem Freitag knapp dreihundert Kilometer fahren müssen, um dann in Vilzing 1:7 zu verlieren?

Pascal Jeni, 22, ist Karlburgs Mittelstürmer. Er findet zwar: "Ein Saisonabbruch wäre das Beste gewesen - unabhängig von unserer Tabellensituation." Er sagt aber auch: "Wir sind alle froh, wenn wir bald wieder trainieren dürfen. Die letzten Wochen waren extrem zäh ohne Fußball." Um Jenis Haltung zu verstehen, ist es wichtig, die jüngere Karlburger Geschichte zu kennen. Vor zwei Jahren wäre die Mannschaft beinahe aus der Landesliga abgestiegen, sie rettete sich erst in einem Marathon an Relegationsspielen, um dann, 2019, auf einmal aufzusteigen. In Karlburg begreifen sie die Bayernliga deshalb als Abenteuer - auch wenn sie immer wieder zu spüren bekommen, wie extrem zäh es auch mit Fußball sein kann.

Exemplarisch dafür steht Jeni, der Mittelstürmer, der in Unterhaching und bei den Würzburger Kickers ausgebildet worden ist. Im ersten Spiel dieser Saison sah er Rot und blieb ebenso torlos wie in allen anderen Spielen. Dennoch fiebert er dem ersten Training entgegen. Trotz aller Auflagen, die eine reguläre Einheit nicht zulassen - und trotz der Aussicht, dass Karlburgs Abenteuer in ein paar Monaten zu Ende sein könnte.