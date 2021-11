Für die personell geschwächten Bundesliga-Volleyballer des TSV Haching München ist beim Gastspiel in Frankfurt am Mittwoch außer weiteren Beulen nichts zu holen gewesen. Binnen 68 Minuten unterlag das Team von Trainer Bogdan Tanase dem Tabellenzweiten mit 0:3 (17:25, 10:25, 18:25) deutlich. Haching war ohne die erkrankten Jonas und Benedikt Sagstetter angereist und fand insbesondere am Netz kein Mittel gegen die Hessen, die obendrein stark aufschlugen. "Mit der personellen Misere war nicht mehr drin. Das Fehlen wichtiger Akteure hat uns verunsichert", sagte Tanase. Zur sportlichen Ernüchterung kamen im dritten Durchgang noch zwei Schreckmomente: Patrick Rupprecht knickte um und erlebte den Rest der Partie neben dem Feld, Zuspieler Eric Paduretu rasselte mit Libero Leonard Graven zusammen und dürfte ebenfalls ausfallen.