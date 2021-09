Von Andreas Liebmann

Trotz einer Glanzleistung von Routinier Bastian Steger hat der Tischtennis-Erstligist TSV Bad Königshofen am Mittwoch die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Mit 2:3 Punkten unterlagen die Unterfranken beim 1. FC Saarbrücken. Steger, 40, hatte sich zunächst in vier Sätzen gegen den ehemals für Bad Königshofen spielenden Slowenen Darko Jorgic durchgesetzt, im Anschluss gab er gegen Deutschlands Nummer drei Patrick Franziska beim 11:9, 11:9, 11:8 keinen Satz ab. Kilian Ort (0:3 gegen Franziska), Maksim Grebnev (2:3 gegen Tomas Polansky) und das Duo Ort/Grebnev (1:3 gegen Jorgic/Polansky) gingen jedoch leer aus. Nach einem 2:3 gegen Ochsenhausen, dem 0:3 gegen Düsseldorf und der Niederlage in Saarbrücken ist das schwere Auftaktprogramm gegen die Top Drei der Vorjahre nunmehr zwar absolviert, an diesem Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen Grenzau steht der TSV dennoch schon ordentlich unter Druck.