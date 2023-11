Aus dem Stadion von Korbinian Eisenberger

Argentinien gegen die Niederlande, so sah es aus am frühen Samstagnachmittag, da unten auf dem Rasen, als der noch grün war. Die Gäste aus Unterhaching präsentierten erstmals in dieser Saison ein schwarz-oranges Dress, im Stile des niederländischen Auswärtstrikots. Und die Löwen traten standesgemäß in ihren kurzärmelig himmelblau-weißen Trikots an. Dann rollte der Ball - und schnell wurde klar, dass hier weder Messi noch van Dijk am Werk waren, nicht mal annähernd.