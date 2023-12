Schmöller setzte auf Erfahrung, vor allem in der Abwehr: Phillipp Steinhart stand in der Startelf, neben ihm Tim Rieder als Innenverteidiger. Nach 24 Minuten stand es trotzdem 2:0 für die Gastgeber. Den ersten Treffer erzielte ausgerechnet Ex-Löwe Merveille Biankadi mit einem lockeren Schuss gegen den Lauf des Torhüters David Richter, vorbereitet vom beim FC Bayern ausgebildeten Angreifer Manuel Wintzheimer (12.). Direkt danach, wohl zum Ende der zwölfminütigen Protestphase in deutschen Stadien, warfen die Sechzig-Fans schwarze Rauchtöpfe aufs Feld, die eine fünfminütige Verzögerung und Brandflecken im Rasen zur Folge hatten.

Sechzig-Verteidiger Jesper Verlaat legte wenig später das zweite Tor auf: Fabian Klos sprintete die vermeintliche Volley-Klärung des Kapitäns ab, überlupfte Richter und staubte ab (24.). Im Angriff sah Sechzig zwar bemüht, aber nicht sehr viel glücklicher aus: Als Bielefelds Keeper Jonas Kersken einen Fernschuss von Albion Vrenezi nach vorne abprallen ließ, setzte Manfred Starke den Ball übers Tor (20.).

Die Löwen schienen müde aus den Kabinen zu kommen, drehten nach einer knappen Stunde jedoch auf, zumal Arminias Maximilian Großer nach einer Notbremse an Morris Schröter noch die rote Karte sah (64.). Schröter und Vrenezi scheiterten mit Großchancen an Gersker (57., 69.), der eingewechselte Julian Guttau setzte in einer spannenden Schlussphase einen Freistoß an den Innenpfosten (85.). Am Mittwoch spielt der Tabellen-Fünfzehnte zum Jahresabschluss beim Siebzehnten Waldhof Mannheim.