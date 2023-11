Sie hatten es geschafft, ausgerechnet der TSV 1860 München war am Samstagnachmittag zum FC Bayern-Besieger-Besieger geworden. Obendrein hatten sich die Löwen endlich auch erfolgreich dagegen gestemmt, in der Schlussphase schon wieder Punkte zu verlieren. Drittens gewannen sie bei den DFB-Pokalhelden des 1. FC Saarbrücken zum ersten Mal überhaupt ein Drittligaspiel - und trotzdem konnten sie sich bei Schlusspfiff über all dies gar nicht freuen.

Niklas Lang, 21, der in der 82. Minute das Siegtor zum 3:2 geköpfelt hatte, blockte in der sechsten Minuten der Nachspielzeit einen Volleyschuss auf das Tor und ballte die Fäuste. Für die allerletzten Sekunden eilte dann Saarbrückens Torwart Tim Schreiber mit nach vorne. Der letzte Eckball flog flach in den Strafraum, Schreiber setzte zum Flugkopfball an, Lang ebenfalls, doch beide kollidierten in der Luft. Das Spiel stand kurz vor dem Schlusspfiff, aber Lang blieb, offensichtlich bewusstlos, liegen.

Kurz jubelte noch die Tribüne, dann wurde es still im Stadion

Ein Saarbrücker Spieler kniete neben Lang und rief nach einem Arzt. Kurz jubelte die Bank der Sechziger noch, dann wurde es still im Stadion. Die Mitspieler hielten eine Fahne der Fans über ihn, während er von Sanitätern behandelt wurde. Später wurde Lang vom Rasen getragen. "Da kriegst du erstmal einen Schock", sagte Sechzigs Jesper Verlaat kurz darauf bei Magentasport, "das überschattet das Spiel." Ein kleines bisschen Entwarnung konnte der Kapitän aber geben: Am Ende sei Niklas Lang zumindest wieder ansprechbar gewesen: "Er ist so oder so der Mann des Tages."

Viel war bei den Sechzigern in den vergangenen Tagen darüber gesprochen worden, wie man sich in der Schlussphase immer wieder um den Lohn bringt. Denn ohne die Schlussviertelstunde stünde die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz der Dritten Liga. Nach dem knappen Sieg in Saarbrücken nun stand auch Trainer Maurizio Jacobacci zunächst unter dem Eindruck, den Langs Knockout hinterlassen hatte, um dann anzumerken: "Man sieht, mit was für einer Entschlossenheit wir unbedingt den Sieg nach Hause bringen wollten." Das habe eben auch Lang "mit einer hoffentlich nicht schwerwiegenden Verletzung" bewerkstelligt. Am späten Samstagabend hieß es, er befinde sich auf dem Weg der Besserung und könne gemeinsam mit der Mannschaft nach München zurückfahren. Man könnte auch sagen: Lang hat in dieser Szene seine Gesundheit ernsthaft aufs Spiel gesetzt, damit Sechzig mit drei Punkten aus dem Saarland nach Hause fährt.

In der Tat wird sich aber zumindest der Blick auf die Tabelle beruhigend auf das Nervenkostüm auswirken. Auch wenn die Löwen auch diesmal wieder drauf und dran waren, nach einer Führung nicht voll zu punkten, nur diesmal etwas anders als sonst.

1860 trat entschlossener auf - und ließ sich wieder einlullen

Vielleicht hatte auch der T-Shirt-Aufruf des Trainers etwas bewirkt: Maurizio Jacobacci war am Freitag mit einem "Gemeinsam stärker in die Zukunft!" auf der Brust in der Pressekonferenz gesessen. Die Mannschaft trat in den ersten Minuten ungemein ge- und entschlossen auf und suchte auch gleich ihre Chancen, wo sie sonst gerne immer erst einmal darauf achtet, keine Fehler zu machen. Die Zielstrebigkeit zahlte sich aus, Sechzig nutzte seine ersten beiden Chancen zu einer vermeintlich komfortablen Führung. Morris Schröter, eine Woche zuvor wegen einer umstrittenen gelb-roten Karte noch gesperrt, traf schon in der vierten Spielminute nach Zuspiel von Fabian Greilinger zur Führung. Und legte in der 16. Minute nach, als er die Saarbrücker Abwehr schwindlig spielte und aus spitzem Winkel traf. "Den Anfang haben wir ein bisschen verpennt", sagte in der Pause der noch verletzte Saarbrücker Richard Neudecker, der fünf Jahre lang für Sechzig gespielt hatte.

Dann aber schien der Teamgeist mit dem vielen Rauch der von Sechzig-Fans gezündeten Pyrotechnik aus dem Stadion zu entschweben. Die Mannschaft ließ sich einlullen, und so kam diesmal der Einbruch nicht in der Schlussviertelstunde, sondern in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit. Beim 1:2 wurde die gesamte Abwehr übertölpelt, als sich Manuel Zeitz am zweiten Pfosten davonstahl und volley einnetzte (39.). Zwei Minuten später hatte Amine Naifi nach einem Eckball zum Ausgleich abgestaubt (41.). Das ärgerte Kapitän Verlaat zwar auch, er fand jedoch: "Ich krieg' die Tore lieber in der ersten Halbzeit als kurz vor Schluss."

Jedoch war mit Langs 3:2 in der nun aus Sechzig-Sicht viel glücklicher verlaufenden Schlussphase der Spielverlauf auch ein wenig konterkariert. Auch musste sich Torwart David Richter mehrmals mit Glanzparaden auszeichnen (24., 90.+3), für ihn war es vorerst wohl das letzte Spiel - Trainer Jacobacci hatte angekündigt, dass Marco Hiller nach seiner Knieverletzung im Oktober am kommenden Wochenende wieder im Tor stehen wird.

In der Länderspielpause treten die Löwen im Viertelfinale des Verbandspokals beim Bayernligisten FC Pipinsried an. In der Regionalliga-Saison 2017/18 hatte 1860 München die Meisterschaft in Pipinsried klargemacht, man gewann in den Aufstiegsspielen das erste in Saarbrücken, ebenfalls mit 3:2. Es könnten für Sechzig auch mal wieder Tage mit schönen Parallelen in die Vergangenheit anstehen, jedoch nur, wenn sich die Verletzung von Niklas Lang als nicht ganz so schwerwiegend erweist.