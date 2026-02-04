Wenn jemand zurücktritt, insbesondere beim TSV 1860 München , kann man meist davon ausgehen, dass es Ärger gegeben hat. Bei Nicolai Walch, Verwaltungsrat im e.V. und Beirat in der Profifußball-KGaA der Sechziger, ist es offenbar genau andersherum: Walch tritt nach neun Jahren zurück, weil es gerade mal keinen Ärger gibt.

Jedenfalls teilte er mit, er habe schon längere Zeit vorgehabt, seine Posten zur Verfügung zu stellen: „Dazwischengekommen sind stets weitere Herausforderungen und es war vereinspolitisch gefühlt nie der richtige Zeitpunkt.“ Ob der heftige Dauerstreit mit der Investorenseite im Beirat, die Markenrechts-Klagen der vom Investor Hasan Ismaik betriebenen Merchandising GmbH gegen eigene Fans, Ärger mit dem früheren Präsidium um Robert Reisinger um die Auslegung der 50+1-Regel: Der 43-jährige Anwalt war stets präsent, wo es bei 1860 krachte. Nun sagt Walch: „Mir war es immer wichtig, in einer passenden Situation im Guten zu gehen.“

Diese Situation sieht er seit dem vergangenen Sommer, unter dem neuen Präsidium um Gernot Mang und mit gänzlich neuen Investorenvertretern in den Gremien, als gegeben an: „Das Präsidium leistet harmonisch sehr gute und nachhaltige Arbeit und auch das Verhältnis zum Mitgesellschafter ist konstruktiv und entspannt bei gleichzeitig stets klarer Wahrung der Interessen des Vereins.“ Walch legt seine Ämter zum 20. Juni nieder – am 21. Juni findet die Mitgliederversammlung statt. Dort müssen nun drei statt zwei Nachrücker für den Verwaltungsrat gewählt werden. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Februar.

Der e.V. hat die angekündigte Machbarkeitsstudie fürs Grünwalder Stadion in Auftrag gegeben – bei „internationalen Top-Experten“

Trotz der gelobten Harmonie ist es nicht so, dass auf Walchs Nachfolger keine spannenden Themen warten würden. „In naher Zukunft stehen große Projekte an und neue Impulse werden dem Verein guttun“, teilte er mit, und er sei sicher, „dass auch in anderer Konstellation der eingeschlagene Weg mit vollem Elan fortgeführt werden wird“. Auf diesem Weg haben die Löwen in dieser Woche einen Schritt gemacht: Der e.V. hat die angekündigte Machbarkeitsstudie für den Umbau des Grünwalder Stadions in Auftrag gegeben, und zwar nach eigenen Angaben bei „internationalen Top-Experten“.

Zentrale Punkte, deren Machbarkeit nachgewiesen werden soll, sind „die Erhöhung der Stadionkapazität auf mindestens 25 000 Zuschauer mit Überdachung für alle Tribünen sowie geschlossene Ecken“, „Erfüllung der Anforderungen der DFL-Wettbewerbe“ – also auch Erstligatauglichkeit, „Planung und Integration moderner Hospitality- und Werbeflächen“ sowie „Einbindung von Fanshops, gastronomischer Angebote und flexibler Eventflächen“. Die Ergebnisse werden im Frühsommer erwartet.

Von Ismaik, der stets klar einen Neubau favorisiert hatte, kommt keine Kritik. Neben der Neubesetzung vieler Posten bei beiden Gesellschaftern trägt zur öffentlichen Harmonie auch bei, dass der Investor nach dem Scheitern des „Bündnis Zukunft“ bei der Verwaltungsratswahl 2024 und dem geplatzten Verkauf seiner Anteile 2025 immer weniger Interesse am Giesinger Geschehen demonstriert. Er will weiterhin verkaufen und hegt offenkundig keine Pläne mehr, größere Summen in den Klub zu stecken. In diesem Winter wurde nicht einmal mehr, wie früher üblich, um eine Etaterhöhung für den Sportbetrieb gestritten.

Auch bei der Stadt kommen die Pläne des TSV 1860, das Stadion im Falle einer positiven Machbarkeitsstudie in Erbpacht zu übernehmen, gut an. „In den vergangenen Monaten wurde gemeinsam mit dem TSV 1860 München, den zuständigen Referaten der Landeshauptstadt und weiteren Beteiligten intensiv und konstruktiv an diesem Projekt gearbeitet“, wurde Sportbürgermeisterin Verena Dietl zitiert: „Ich freue mich sehr, dass sich dieses gemeinsame Engagement nun in einem konkreten Fortschritt widerspiegelt, und danke allen Mitarbeitenden bei 1860 und ebenso in unserer Stadtverwaltung für ihre fachliche Expertise und die gute Zusammenarbeit.“ Wer den aufwendigen Umbau am Ende finanzieren soll, spielt erst einmal keine Rolle. Wo es doch gerade so herrlich harmonisch zugeht an der Grünwalder Straße.