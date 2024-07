Von Markus Schäflein

Die Spieler und Eltern aus der Torwart-Akademie der SpVgg Unterhaching erfuhren es schnell. René Vollath schrieb in ihrer Whatsapp-Gruppe, er wolle sie „informieren, dass ich mit sofortiger Wirkung meine Ämter als Torwarttrainer der Profis und als Leiter der Torwart-Akademie niederlege“. Diese beiden Posten hatte Vollath, 34, in der vergangenen Saison neben seinem Job als Keeper der Drittliga-Mannschaft zusätzlich übernommen. „Seit knapp fünf Monaten warte ich nun bereits auf das zugesagte Angebot zur Vertragsverlängerung“, schrieb Vollath, dessen Kontrakt im kommenden Sommer endet – und der in den Münchner Schlagzeilen steht, weil ihn der Drittliga-Nachbar TSV 1860 München verpflichten will. „Werner wildert in Haching“, hieß es über den Löwen-Sportchef Christian Werner, der zuvor schon Stürmer Bernd Hobsch und Innenverteidiger Raphael Schifferl von der SpVgg verpflichtet hatte.