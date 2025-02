Bei so einem Tor, sagte der Kölner Trainer Olaf Janßen später, „da will man einfach im Stadion gewesen sein“, wenn auch nicht unbedingt als gegnerischer Trainer. Dieses Tor aus der Minute 78 ist ein Moment, der auch der vierstelligen Zahl an Fans des TSV 1860 München , die alle zwei Wochen mit ihrem Verein durch die Republik reisen, endlich wieder etwas Sinnstiftendes gab, ein „dafür machen wir das“.

Als die Löwen unten auf dem Rasen von allen Seiten auf den Torschützen zurannten, hatte jener Maximilian Wolfram einen irren Blick im Gesicht, als ob er es selbst nicht glauben konnte: ein siegbringendes Traumtor im Abstiegskampf, Spiel gedreht, vielleicht auch die gesamte Stimmung. „Der große Step“, so bezeichnete der neue 1860-Trainer Patrick Glöckner die zweite Halbzeit bei Viktoria Köln. Denn sie „ist genau die Messlatte, die ich den Jungs jetzt auflegen kann. Wir hatten vorher keine“.

Tatsächlich hatten sie in der ersten Halbzeit bei diesem 2:1 (0:1)-Auswärtssieg in etwa auf Nulllevel gespielt, wieder einmal. Alles hatte gegen die Löwen gesprochen, und so ausgesehen, als würden sie schon wieder keinen Ausweg finden aus diesem Unglücksstrudel, in dem sie sich schon lange befanden. Morris Schröter fasste sich nach zehn Minuten an die rechte Kniekehle, ließ sich auf den Rasen plumpsen, dann schritt er bandagiert und mit gesenktem Kopf zur Bank.

Möglicherweise eine Hiobsbotschaft für Sechzig, ein Führungsspieler, mental wie spielerisch, könnte langfristig ausfallen. Der Flügelstürmer Schröter konnte nicht nur die Rechtsverteidiger-Position besetzen, als niemand zur Verfügung stand, er war in den Wochen davor derjenige, der die meisten Offensivaktionen auf den Weg brachte, auch wenn es insgesamt nicht viele waren. Eine genaue Diagnose wird frühestens im Laufe des Montags erwartet – und offen war deshalb am Sonntag auch noch, ob sich Schröters Verletzung auf Sechzigs Aktivität auf dem Transfermarkt auswirkt. Mit Schröter selbst hatte der Verein gerade den Vertrag um ein Jahr verlängert.

Und dann hatte das Führungstor auch noch etwas Demütigendes für die Löwen: Ein Einwurf auf Höhe des gegnerischen Sechzehners, ein Ballverlust, ein Konter über zwei Stationen mit einem perfekten Abschluss von Said El Mala (28.). Die zweite Halbzeit bot für die Anhänger in keinster Weise Anlass zur Hoffnung.

Wolfram drischt den Ball mit viel Geschwindigkeit und viel Effet ins Torwart-Kreuzeck

Nun war das, was die Löwen nach dem Seitenwechsel präsentierten, zunächst alles anderes als angsteinflößend, Köln hatte auch die nächste große Möglichkeit (59.). Aber eine Systemumstellung auf ein 4-1-4-1 führte dazu, dass sich Sechzig wieder aktiver am Spiel beteiligte. Was also war passiert? In der Kabine sei das Trainergespann zur Pause „komplett ruhig geblieben“, erzählte Glöckner später, er habe an „das Selbstvertrauen appelliert“. Hört sich simpel an. Er erwähnte übrigens auch, dass er im Vorfeld „nicht mit einem Dreier gerechnet habe“ in Köln. In der ersten Halbzeit habe die „pure Angst“ geherrscht bei seiner Mannschaft. Der Neue im Trainingsanzug spricht bisweilen mit einer erfrischenden Ehrlichkeit. Und als er den Spielern dann sagte, dass er noch an sie glaube, da haben sie ihm das möglicherweise auch einfach geglaubt. Nach ziemlich genau einer Stunde waren die Löwen dann die bessere Mannschaft. Die zweite Kopfballchance von Patrick Hobsch landete im Tor (73.).

Und dann kam Wolfram. Der kurz zuvor eingewechselte Angreifer war selbst gefoult worden, stand auf und legte sich sofort den Ball zurecht. Dann drosch er ihn mit viel Geschwindigkeit und viel Effet ins Torwart-Kreuzeck, der Keeper namens Dudu hatte keine Chance. Der perfekt abgegebene Schuss, der Jubel von Leroy Kwadwo kurz vor Schluss nach einer erfolgreichen Grätsche, das alles war Ausdruck eines Selbstvertrauens, dessen plötzliche Rückkehr freilich immer noch ein Rätsel ist. Es bleibt offen, ob es nun dauerhaft bleibt.

Allerdings sieht nach dem ersten Sieg seit Anfang Dezember plötzlich alles sehr viel positiver aus, abgesehen von Schröters Verletzung. Glöckner hat irgendwie aus zwei Spielen vier Punkte geholt, wichtige Abwehrspieler stehen vor der Rückkehr in den Kader. Vor dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am späten Samstagnachmittag wird er seiner Mannschaft erst einmal wieder die Außenseiter-Rolle zuschreiben. „Die Jungs haben Stück für Stück Gras gefressen“, sagte Glöckner über die zweite Halbzeit in Köln. Wenn es Erfolg bringt, werden sogar Löwen zu Vegetariern.