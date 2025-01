Am nächsten Gegner könne man ja sehen, „was man mit einer guten Förderung und Ruhe bewirken kann“, sagt Patrick Glöckner über Viktoria Köln. Es wäre nun unfair zu behaupten, dass er dies im Vergleich mit seinem neuen Arbeitgeber, dem TSV 1860 München gesagt hätte, das hat er natürlich ganz und gar nicht. Erwähnenswert ist dabei nur, dass er selbst diesen Verein nahe seiner Bonner Heimat eher unruhig kennengelernt hatte. Er war dort in der Saison 2018/19 Cheftrainer gewesen, bis auf den letzten Spieltag. Vor dem wurde er, auf Platz eins stehend, beurlaubt, durch den damaligen U19-Trainer namens Jürgen Kohler ersetzt und so formal um den Aufstieg gebracht, den er mit erarbeitet hatte. „Das war sehr lehrreich für mich als Trainer“, sagt der 48-Jährige zwei Tage vor seiner Rückkehr an den Sportpark Höhenberg.