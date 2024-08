Von Sebastian Leisgang

Für einen Nachmittag im August ist es ungewöhnlich zugig. Über den Trainingsplätzen des TSV 1860 München ist der Himmel zwar in die Vereinsfarben weiß und blau getaucht, im Biergarten vor dem Löwenstüberl läuten ein paar Männer das Wochenende ein, und die Sonne strahlt an diesem Freitag, doch das ist nur der erste Eindruck. Es sieht nach heiler Welt aus in der Grünwalder Straße – so ganz ohne Einschränkung lässt sich das aber nicht behaupten.