Wolken muss man nicht mögen, doch für die Anhänger des Fußballklubs TSV 1860 sind sie offenbar das Höchste. Während sich das meteorologische Gebräu hoch droben ganz natürlich über dem Stadion an der Grünwalder Straße zu Giesing ergoss, legten die Fans in der Westkurve noch einen nach und erzeugten höchstselbst ein elementares Dunstgemisch der anderen Art, man könnte es auch Rauch nennen. Oder eben: Pyrotechnik.

In Liga drei wird gern gezündelt, allerdings in der Regel in fremden Stadien, nicht daheim. Und so passte es irgendwie, dass im Ultrablock der Heimfans kurz vor Anpfiff des Drittligaspiels gegen den VfL Osnabrück die bengalischen Funken sprühten, so als wollte die Kurve oben den Kickern unten auf dem Rasen eine Botschaft vermitteln: Wie wäre es damit, zur Abwechslung mal eine fußballerische Rakete dahoam zu zünden?

Auswärts jedenfalls fiel die Punktausbeute der Münchner Löwen in dieser nun nicht mehr ganz so blutjungen Saison bisher deutlich üppiger aus, zehn von 13 Zählern stammen von fremden Fußballplätzen. Nach Spieltag elf am Mittwochabend hat sich diese Bilanz nicht wesentlich verbessert. Gegen das lila gewandete Ligaschlusslicht Osnabrück kamen die Sechziger nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Im Vergleich zum 2:2 in Unterhaching am Sonntag trat 1860-Trainer Argirios Giannikis mit vier Veränderungen an. Im Angriff standen Morris Schröter und David Philipp anstelle von Julian Guttau und Maximilian Wolfram in der Startelf, für den gelbgesperrten Tunay Deniz begann Marlon Frey im zentralen Mittelfeld, in der Abwehr ersetzte Max Reinthaler Teamkollege Raphael Schifferl. Ihn und seine verteidigenden Kollegen sollte alsbald ein Ex-Kollege beschäftigen: Osnabrücks Angreifer Joel Zwarts, der vergangene Spielzeit noch das Trikot der Münchner getragen hatte.

Dass sich in Osnabrück der Tabellenletzte der 3. Liga vorstellte, war trotz Flutlicht und längst verrauchten Pyrowolken nicht wirklich zu erkennen. In Halbzeit eins gerieten die Löwen wiederkehrend ins Schwimmen, was weniger am feuchten Geläuf lag, eher an den schnellen Vorstößen der weit aufgerückten Osnabrücker.

Doch dann, als hätten sich alle Wolken verzogen, fiel wie aus heiterem Himmel das 1:0 für den TSV 1860 (41.). Schröter legte quer auf Hobsch, der direkt und unhaltbar vollstreckte. Keine 60 Sekunden später antworteten die Gäste auf ihre Art: Ba-Muaka Simakala, eventuell mit zu viel Bedenkzeit ausgestattet, flankte auf den zweiten Pfosten, wo Zwarts so zu Werke gehen konnte, als trüge er noch immer das Löwenleibchen. Er nutzte den Freiraum und köpfelte zum 1:1 ein (43.) - schon war die Münchner Heiterkeit wieder verflogen.

Nach der Pause versuchten die Männer von Coach Giannikis, den Druck zu erhöhen, wobei das unpräzise Passspiel im vorderen Drittel unpässlich kam. Und so brauchte es eine Aktion des eingewechselten Wolfram, der eine Viertelstunde vor Schluss aus spitzem Winkel zum 2:1 für die Münchner traf, ehe die Löwen ein Déjà-vu in Reinform erlebten. Auf den Rängen prosteten sich die Fans noch munter zu, als 1860-Angreifer Soichiro Kozuki Osnabrücks Basttien Conus bei der Ballannahme umgrätschte. Den fälligen Strafstoß versenkte Simakala mittig im Tor der Löwen (79.). Die warfen nochmal alles nach vorne, doch ihre Angriffe verglimmten nun wie bengalische Feuer, wenn alle Funken versprüht sind.