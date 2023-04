Die Löwen entwickeln wieder Freude am Fußball, sogar an der Defensive. Wie es mit Trainer Jacobacci und vielen Spielern in der kommenden Saison weitergeht, ist derweil offen. Und Investor Ismaik fordert Vertragsverlängerungen über Facebook.

Von Christoph Leischwitz

Das Weglassen des unbestimmten Artikels in dem Sätzchen "Ich habe Vertrag" ist in der Fußballbranche genauso gängig wie ein Trainerrauswurf beim kleinsten Anflug von Ungeduld mit dessen Arbeit, was die ganze Sache freilich nicht günstiger macht: Wenn ein Trainer Vertrag hat, muss man ihn im Normalfall auch bis zum Vertragsende bezahlen, und dazu dann noch den, den man neu holt. So ist es kaum verwunderlich, dass Maurizio Jacobacci angesichts seiner aktuellen Lage am vergangenen Samstag seinen eigenen Status auf eine noch höhere Seins-Ebene hievte. Der Trainer des TSV 1860 München konstatierte: "Ich bin Ende Vertrag." Also nicht: Er hat nicht - er ist nicht! Existentieller kann ein Trainer-Statement kaum sein.

Jacobacci sagte das, weil beim 3:0 gegen den VfL Osnabrück fünf Spieler in der Startelf standen, die auch Ende Vertrag sind, deren Vertragsende also im Sommer bevorsteht. Als Trainer könne man dann wenig Einfluss darauf nehmen, wie und ob es mit diesen Spielern weitergeht, wenn man selbst eine ungewisse Perspektive hat. "Ich habe den Spielern ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass es mir eigentlich nicht um Verträge geht im Moment", erklärte Jacobacci. Seine Spieler sollten einfach Spaß haben an der Sache, es stünden doch noch "geile Spiele" an, zum Beispiel am Samstag bei Wehen Wiesbaden. Und weil es zurzeit ja wieder ganz gut läuft bei den Löwen, kommt das auch ein bisschen so rüber wie: Der Spaß, das bin ich! "Ich sehe einfach diese Fortschritte" seit dem Amtsantritt, sagte er, die Spieler "entwickeln diese Freude, auch Defensivarbeit zu verrichten". Mehr Spaß trotz oder wegen mehr Arbeit also.

Die Sechziger stehen im Niemandsland der Tabelle, man könnte im Fußballersprech auch sagen: Der TSV 1860 München hat dritte Liga - und die wird er ziemlich sicher nicht so schnell los. Weil der Aufstieg kaum noch Thema ist, rückt die mittelfristige Zusammenstellung immer mehr in den Fokus. Also auch die Frage, wie es mit Angreifer Marcel Bär oder mit dem aggressive leader Yannick Deichmann weitergeht, und ob der 33-jährige Kapitän Stefan Lex noch ein Jahr dranhängt oder nicht. Aufgeblüht sind unter Jacobacci zuletzt vor allem der 19-jährige Marius Wörl und Joseph Boyamba.

Besonders weit sind sie mit der Weichenstellung offensichtlich noch nicht. Zum einen sah sich Investor Hasan Ismaik veranlasst, über die sozialen Medien die Vertragsverlängerung mit allen Spielern zu fordern. Die Tatsache, dass Boyamba nach seiner Gala-Vorstellung mit zwei sehenswerten Lupfer-Toren (39., 70.) nicht in der Interviewzone sprechen durfte, zeigt: Das Thema Verträge ist dem Verein unangenehm. Bei Magentasport durfte der 26-jährige Mittelfeldspieler zumindest den Trainer loben, der kitzle aus allen die Stärken hervor, "das war in der Vergangenheit nicht so leicht manchmal, da ist oft der Spaß weggeblieben".

"Wir können gerne so weitermachen, auch über die Saison hinaus", sagt Vrenezi

Sein kongenialer Partner in Sachen Spielwitz, Albion Vrenezi, findet es "natürlich ärgerlich", dass man mit der Spaßfindung nicht ein bisschen früher begonnen habe, dann wäre der Aufstiegskampf jetzt noch spannend. Wobei: "Vielleicht gibt es ja noch ein Wunder", wenn man den Gegnern, die in der Tabelle über den Sechzigern stehen, nun allesamt noch die Punkte wegnehme in den direkten Duellen. Er hört sich auch sonst an wie der Trainer: "Wir können gerne so weitermachen, auch über die Saison hinaus", aber er selbst könne da nur wenig Einfluss nehmen.

Bei Vrenezi fällt auf, dass neben dem Wort Spaß zurzeit noch ein anderes Wort bei den Sechzigern öfter in den Mund genommen wird: "normal". Klar, gegen Osnabrück habe nicht jeder Angriff zum erhofften Ziel geführt, oft passten der Pass zum Mitspieler und dessen Laufweg überhaupt nicht zusammen. Das sei "nicht perfekt, das ist normal, aber man sieht wie die Mitspieler mitlaufen und die Bälle haben wollen", sagt Vrenezi. Ein bisschen wirkt die Mannschaft, als befinde sie sich gerade am Saisonstart.

Normalität wird dem Löwen freilich aber auch schnell fad. Vieles spricht für eine Verlängerung mit Jacobacci, eine entscheidende Frage kann aber in der aktuellen Lage kaum geklärt werden: Wie viel Spaß bleibt eigentlich übrig, wenn auch auf ihm einmal der Aufstiegsdruck lastet? Er würde wahrscheinlich nicht einmal darauf bestehen, dass ihm der Geschäftsführer Günther Gorenzel eine Unterschrift auf die Haut kritzelt - denn das suggeriert die Formulierung, ein Vertrag zu sein. Es würde ihm vermutlich genügen, einen ganz normalen Vertrag zu haben.