Seit zwei Wochen ist bei den Spielen des TSV 1860 München eine Sirene zu hören, die ein Fan mit ins Stadion geschmuggelt haben muss. Sie kommt vor allem bei Eckbällen des Gegners zum Einsatz und wirkt dann so, als ob jemand Alarm schlagen möchte. Am frühen Samstagabend, beim Auswärts- oder besser: beim gefühlten Heimspiel der Sechziger mit rund 3000 Fans beim VfB Stuttgart II, da hörte man diese Sirene in der zweiten Halbzeit nicht mehr, und das gibt zu denken: Ist die Zeit, um Alarm zu schlagen, etwa schon vorbei? Ist der Kampf um den Aufstieg schon beendet, und alle eindringlichen Warnungen sind an die Spieler einfach verpufft? Auf jeden Fall drohen den Sechzigern lange Wochen der Bedeutungslosigkeit, wenn sie nicht noch im Februar eine deutliche Leistungssteigerung zeigen.

Bei den Verantwortlichen selbst klang nach dem 1:2 (0:2) die Selbstkritik überzeugender als die Durchhalteparolen. Die Energie, die das Spiel im vergangenen Dezember ausgemacht hatte, die müsse man „einfach konservieren“, befand Trainer Markus Kauczinski nach einer der schlechtesten Vorstellungen seines Teams. Doch Konservieren fällt schwer, wenn niemand es vermag, einen Deckel draufzumachen, und sowieso die ganze Dose löchrig ist. Gerade bei den Gegentoren in Großaspach (20., 26.) war zu erkennen, dass sich die Abwehr schlicht nicht an Vorgaben gehalten hatte. „Kompaktheit, nachschieben, Räume!“ – das hatte Kauczinski bei den drei Remis in Serie zuvor oft gefehlt, und das wird er nicht nur in der Pressekonferenz, sondern auch in der Kabine angesprochen haben.

„Ein Gegentor – völlig den Faden verloren“, analysiert Thore Jacobsen

„Wir haben unreif gespielt, keine Eier gehabt, jeder hat gemacht, was er wollte.“ Das sagte Thore Jacobsen über die erste Halbzeit, die eigentlich ganz gut begonnen hatte, aber dann: „Ein Gegentor – völlig den Faden verloren“, so der Kapitän am Magenta-Mikro. So etwas dürfe „nicht mehr passieren.“ Doch das hörte sich ratlos an, nicht alarmistisch. Kauczinski hatte versucht, einiges zu ändern, was ihm zuvor „nicht gefallen“ hatte. Er hatte Philipp Maier in die Dreierkette beordert und überraschend Raphael Schifferl auf der Bank gelassen, im Mittelfeld gab der 18-jährige österreichische Junioren-Nationalspieler Loris Husic sein Profi-Debüt, er sollte offensive Akzente setzen. Aber „das gab das Spiel nicht her“, sagte Kauczinski später. Im Angriff setzte er gleich von Beginn an auf Maskenmann Sigurd Haugen (Kieferbruch), der auch keine schlechte Partie machte und Akzente setzte.

Überraschenderweise hatte Trainer und Spielführer die zweite Halbzeit ganz gut gefallen. Gleich nach Seitenwechsel waren zwar Haugen und Kevin Volland zu guten Möglichkeiten gekommen (47., 49.) – doch fortan sprang, bei 0:2 Rückstand, 36 Spielminuten lang keine einzige Torchance heraus. Insgesamt sieben Mal standen die Löwen im Abseits, oft nahe der Mittellinie – der Gegner wusste, was er zu tun hatte gegen das eindimensionale Münchner Angriffsspiel: Haugen und Volland weit vom Tor entfernt halten, spielerisch schaffen es die Sechziger sowieso nicht bis dorthin. Zumindest hatte Kauczinski den Anschlusstreffer eingewechselt, denn sowohl Kilian Jakob als auch Tim Danhof hatten Haugens Treffer vorbereitet (85.) – es war das erste Löwen-Tor des Kalenderjahres, das sie ohne eine Standardsituation erzielt hatten.

Volland hatte einen besonders unglücklichen Tag. Wenn das geschieht, ist Sechzig noch einfacher auszurechnen. Dabei hatte vor allem er genug Chancen kreiert, um gegen Stuttgart II zu gewinnen, er selbst hatte kurz nach dem 0:2 die beste Einschussmöglichkeit, legte aber völlig unnötig quer, statt selbst abzuziehen (32.). Seine fleißig erarbeiteten Balleroberungsversuche liefen oft ins Leere, einmal leitete er sogar als vorderster Mann mit einem Hackentrick einen Angriff des Gegners ein. Seit fast acht Jahren versucht Sechzig, die dritte Liga per Aufstieg zu verlassen. In keiner Person bündeln sich seither Anspruch und Wirklichkeit stärker als beim früheren Nationalspieler.

In seiner letzten Aktion vor der Auswechslung (79.) sah er noch Gelb und wird deshalb am Samstag beim Abstiegskandidaten TSV Havelse gesperrt fehlen. Ebenso wie Florian Niederlechner, der als Joker aus einer wochenlangen Verletzung kam, sich ebenfalls Gelb abholte und ansonsten mit Meckern auffiel, weil er im Strafraum gefoult worden war. Da meinte auch sein Trainer: „Das Ding reiht sich in eine lange Liste von Fehlentscheidungen gegen uns ein.“ Tags zuvor hatte Kauczinski darauf hingewiesen, dass seine Spieler die Fehlentscheidungen nicht einfach so hinnehmen sollten. Gehört haben dürfte der Schiedsrichter den öffentlichen Hinweis, mehr zu meckern.

Doch Kauczinski weiß, dass er noch andere, tiefer sitzende Probleme mit der Mannschaft hat. „In Ordnung ist die kleine Schwester von Durchschnitt“, hatte er am Freitag über die vergangenen Partien gesagt. Der Mut hat in dieser Familie offenkundig schon die Scheidungspapiere eingereicht.