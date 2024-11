Von Markus Schäflein

Die Mitteilung des Verwaltungsrats am Dienstagmittag beschränkte sich auf zwei Sätze. „Der Verwaltungsrat des TSV München von 1860 e.V. hat in seiner gestrigen Sitzung einen Beschluss zur Personalie Anton Hiltmair gefasst. Diesbezüglich wurde die Zustimmung zur Bestellung in die Geschäftsführung der Profifußballgesellschaft nicht erteilt.“ Man muss gedanklich beiseiteschieben, dass es ungewöhnlich ist, dass ein Fußballverein mitteilt, wer nicht Geschäftsführer wird. Hat man dies erst einmal getan, klingt alles logisch: Hiltmair, Geschäftsführer eines Unternehmens für Immobilienverrentung ohne jegliche Erfahrung im Profifußball, erst Wunschkandidat der Investorenseite sowie Bedingung im Darlehensvertrag und dann doch nicht mehr, wird also abgelehnt. Die Mitteilung überraschte auf den ersten Blick weder sprachlich noch inhaltlich – aber eben nur auf den ersten Blick.