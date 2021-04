Von Christoph Leischwitz

Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man fast annehmen: Es waren die Sechziger selbst, die bei Magentasport kurz mal den Stecker gezogen hatten. Damit die Konkurrenz bloß nicht mitbekommt, wie erfolgreich der TSV 1860 München bei Waldhof Mannheim gerade spielt. Pünktlich zum Anpfiff der Partie hatte es einen Stromausfall gegeben, der erst nach rund sechs Minuten wieder behoben war. So hatten zunächst auch einschlägige Internet-Liveticker nichts von dem Tor berichtet, dann zunächst einen falschen Torschützen angegeben. Nach dem Spiel wirkte jedenfalls der Trainer der siegreichen Mannschaft so, als würde er die Spitzenteams am liebsten in dem Glauben lassen, dass Sechzig gar nicht gewonnen hätte: Spielen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen!

Dabei kann man mittlerweile nicht einmal mehr sagen, ob die Sechziger nun Verfolger sind oder schon Verfolgte. Denn aktuell stehen sie nach ihrem letztlich doch gut dokumentierten 2:0 (1:0)-Erfolg in Mannheim auf Tabellenrang drei, weil Dynamo Dresden zwei Nachholspiele bestreiten muss. Es wäre also völlig legitim zu sagen, dass sich die Löwen im Aufstiegskampf befinden, doch Köllner beschwört auch nach sieben Siegen und einem Remis aus den vergangenen acht Ligaspielen, dass man den vierten Platz verteidigen möchte. Er scheint jetzt sogar noch die Mannschaft auf seine Seite gezogen zu haben, bei der man ab und an Jagdlaune detektieren konnte: "Der Aufstieg ist für uns im Moment nicht interessant", sagte Blitz-Torschütze Richard Neudecker diesmal allen Ernstes. Und welche Ergebnisse hatte Köllner sich denn dann bitteschön angesehen, gleich nach Schlusspfiff, als er da auf dem Rasen stand? Der Tabellenfünfte und der Sechste spielten am Samstag ja nicht. "Alle Ergebnisse", sagte Köllner, verschmitzt lächelnd.

Unter anderem also doch das Ergebnis aus Ingolstadt. Aufgrund dieses Spiels wäre Köllner in Sachen Aufstiegskampf beinahe in Erklärungsnot geraten. Die Schanzer hatten sich nämlich sehr schwer getan gegen den FSV Zwickau, zweimal ging die Mannschaft von Tomas Oral in Führung (Paulsen, 5.; Bilbija, 47.), zweimal musste sie den Ausgleich hinnehmen (12., 57.) - und siegte dann dank eines höchst fragwürdigen Handelfmeters, den Dennis Eckert Ayensa verwandelte (75.). Seine Mannschaft sei "angespannt" gewesen, gab Oral zu. Einen Spitzenplatz zu verteidigen, das scheint erheblich an den Nerven zu zehren.

Der Sieg der Sechziger war verdient und zudem recht kurios zustande gekommen: Das erste Tor durch Neudecker war ziemlich genau 20 Sekunden nach dem Anstoß gefallen, das zweite ziemlich genau 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff, der noch in den Torjubel der Löwen hinein erfolgte. Der erste Treffer war ein Beleg dafür, was für die Mannschaft in diesen Erfolgswochen besonders wichtig ist: Es ist nicht Kapitän Sascha Mölders allein; es ist insbesondere das blinde Verständnis zwischen Mölders und Richard Neudecker. Das gilt mehr noch, wenn wie diesmal Stefan Lex auf der Bank bleibt, um ihn zu schonen. Phillipp Steinhart jedenfalls spielte gleich nach Anpfiff direkt von der Mittellinie einen weiten Diagonalball ans rechte Strafraumeck, wo Mölders den Ball mit der Brust tropfen ließ - Neudecker fiel der Ball genau in den Lauf, Flachschuss, Tor. Es sah so einfach aus und ist doch offensichtlich schwer zu verteidigen. "Der Laufweg von Sascha ist bekannt", sagte Neudecker später.

Es gab eine Kamera, die vom Stromausfall nicht betroffen war. Diese zeigte deutlich, wie Neudecker den Weg von Mölders kreuzte und dieser ganz genau wusste, was er zu tun hatte. Neudecker hat in den vergangenen vier Partien dreimal getroffen und Mölders ein Tor aufgelegt. Mölders wiederum kommt neben seinen 21 Saisontoren auch schon auf sieben Vorlagen.

Der zweite Treffer war dann lediglich Ausdruck davon, dass die Sechziger auch in der Schlussphase die besseren Möglichkeiten gehabt hatten. Sie hatten Mannheim über die gesamte Spieldauer meist erfolgreich vom Tor ferngehalten. Ein wenig Bedenken hätte gegen Ende lediglich die schlechte Chancenauswertung der Löwen auslösen können: In der 78. Minute vergaben Erik Tallig, Fabian Greilinger und Merveille Biankadi eine Dreifachchance; Mölders kam in der 88. Minute nicht an Waldhofs Torwart Timo Königsmann vorbei, zuvor hatte er sich nach einem langen Ball durch die Mannheimer Abwehr gestöpselt. Die langen Bälle auf Mölders, sie waren diesmal wieder das gefährlichste Mittel gewesen.

Köllner freute sich, dass nun zehn Tage Pause sind, das nächste Spiel findet erst am Dienstag in einer Woche statt (zu Hause gegen Kaiserslautern), so könne man jetzt doch tatsächlich mal wieder drei Tage am Stück ordentlich trainieren. Indes wächst Köllners Bart immer weiter, weil Sechzig nicht mehr verliert. "Ich wuchere zu", sagte er bei Magentasport. Sollte die Mannschaft in einem Monat aufsteigen, er wäre kaum noch zu erkennen.