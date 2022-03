Die Löwen sind in dieser Saison immer am besten, wenn sie schon abgeschrieben sind - das zeigen sie auch beim 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kevin Goden trifft erneut als Joker.

Von Christoph Leischwitz

Es mag ein Traditionsduell in der dritten Liga sein, aber es ist eben immer noch ein Traditionsduell. Und so war am Dienstagabend das Grünwalder Stadion zur Partie 1860 München gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht nur ausverkauft (7500 Zuschauer) und der Gästeblock gut gefüllt; auf der Haupttribüne waren auch viele Gesichter zu sehen, die nicht regelmäßig herkommen, wie zum Beispiel der Silbermedaillengewinner des TSV 1860 München, der Skifahrer Linus Straßer, oder Eishockeyspieler des EHC München. Es wurde dann auch ein stimmungsvoller Abend - mit einem verdienten wie auch etwas überraschenden Sieger, obendrein noch mit einem überraschenden Matchwinner, der für die Sechziger kurz vor Schluss das Siegtor erzielte.

Zum Schlusspfiff riss Trainer Michael Köllner erleichtert die Arme in die Luft, nach dem vergangenen Heimspiel hatte Präsident Robert Reisinger noch öffentlich gefragt, ob man im selben Stadion gewesen sei, als Köllner ein schlechtes 0:2 gegen Halle schönkommentiert hatte. Jetzt blickte Köllner die Tribüne hinauf, als ob er sich vergewissern wollte, ob sie diesmal wirklich wieder im selben Stadion waren. "Ein turbulentes Spiel", fasste er dann bei Magentasport zusammen, "wir haben uns endlich wieder belohnt."

Abwehrchef Stephan Salger begeht gleich in der zweiten Minute einen fatalen Fehler

Als ob er die Außenseiterrolle noch unterstreichen wollte, beging Abwehrchef Stephan Salger gleich in der zweiten Spielminute einen fatalen Fehler. Sein Querpass zu Torwart Marco Hiller landete in den Beinen von Lautern-Angreifer Mike Wunderlich, der umkurvte den Keeper und schob aus kurzer Distanz ein. Doch die Löwen waren in der aktuellen Saison bislang immer dann am besten, wenn sie schon abgeschrieben waren - so auch diesmal. Die so starke Abwehr der Gäste geriet zunehmend in Bedrängnis, auch wenn die Abschlüsse meist viel zu ungenau waren.

So vergab Stefan Lex aus aussichtsreicher Position, als er über den Ball drosch (13.), Merveille Biankadi geriet in Rücklage (19.), und er brachte auch in der 26. Minute den Ball nicht aufs Tor. In diesem Fall war das aber egal: Marcel Bär fälschte den Schuss ab, als Lauterns Keeper Matheo Raab ins andere Eck unterwegs war - der Ausgleich. Auch wenn die Sechziger viel Ballbesitz hatten und sich mindestens auf Augenhöhe präsentierten, so blieb ihre oft sehr hoch stehende Abwehr trotzdem anfällig. Einmal lief Muhammed Kiprit alleine auf Hiller zu, der aber ruhig blieb und den Lupfer-Versuch abwehrte (15.), im Anschluss sah Torschütze Wunderlich die gelbe Karte für eine Schwalbe.

"Für ihn natürlich ein Highlight in seiner Karriere", sagt Köllner über Goden

Solch gefährliche Gegenstöße gab es in der zweiten Halbzeit allerdings nicht mehr, die Löwen hielten sich die meiste Zeit mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte auf. Marcel Bär vergab nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff per Distanzschuss, ein Schuss von Erik Tallig wurde geblockt (56.), so richtig gefährlich wurde es allerdings nicht. Sechzig betrieb ein kraftraubendes Spiel, ohne viele Chancen herauszuspielen. Marcel Bär war besonders viel gelaufen, holte aber in der 84. Minute mit einem beherzten Einsatz an der Grundlinie noch einmal einen Freistoß heraus. Den trat Tallig in die Mitte, der für den gelbgesperrten Richard Neudecker die Standards ausführte, der Ball landete beim gerade erst eingewechselten Kevin Goden - und der staubte ins kurze Eck ab (85.). "Kurz davor war uns das Spiel ein bisschen entglitten", sagte Köllner über Godens Einwechslung in der 75 Minute, er habe auch deshalb frische Spieler bringen wollen. "Für ihn natürlich ein Highlight in seiner Karriere", sagte der Coach, der oft gesagt hatte, wie sehr ihm Goden wegen seinem Infektionspech im Laufe der Saison leidgetan habe.

Danach wurde es noch einmal gefährlich, Hiller wehrte einen Flachschuss des eingewechselten Hikmet Ciftci ab (90.), und wenig später war endlich mal wieder Zeit für die Spieler, um mit den Fans in der Westkurve zu feiern. Sollte es am Freitagabend nach dem Spiel genauso aussehen - da empfangen die Löwen im SC Verl schon den nächsten Gegner -, dürften die Erwartungen schon wieder enorm steigen. Es wäre aktuell zu viel gesagt, dass die Sechziger plötzlich wieder ein Aufstiegskandidat sind, doch es gibt eben noch den X-Faktor Türkgücü: Sollte der Stadtrivale im April aus der Wertung genommen werden, wären die in zwei Derbys sieglosen Löwen einer der größten Profiteure.