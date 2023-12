Eine Woche nach dem Tod des 1860-München-Idols Ferdl Keller, der 1966 im Meisterkader stand, aber nicht zum Einsatz kam, ist der nächste frühere Löwen-Spieler gestorben. Abderrahim Ouakili erlag am Montag im Alter von 53 Jahren einer langen, schweren Krankheit, wie der 1. FSV Mainz 05 am selben Abend mitteilte, für den Ouakili zwischen 1994 und 1998 in 113 Zweitligaspielen 33 Tore erzielte. Danach wechselte der Marokkaner zum TSV 1860 München in die Bundesliga, wo er in eineinhalb Jahren 40 Mal eingesetzt wurde und sechs Treffer erzielte. Bei den Löwen spielte Ouakili mit Jens Jeremies, Manfred Schwabl, Horst Heldt oder Olaf Bodden zusammen, Trainer war damals Werner Lorant. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte 1999 zum Zweitligisten Tennis Borussia Berlin, wieder zurück nach Mainz und von dort nach Griechenland zu Skoda Xanthi. Seine Karriere beendete er beim Karlsruher SC. Zuletzt lebte der Geschäftsmann in Berlin und in seiner Heimat Marokko.