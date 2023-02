Von Christoph Leischwitz und Markus Schäflein

Die Tür zum Presseraum des TSV 1860 München geht auf, und herein kommt: erst mal Anthony Power. Der Stellvertreter von Investor Hasan Ismaik will sich die Vorstellung des neuen Trainers nicht entgehen lassen, schließlich handelt es sich um den Wunschkandidaten der Investorenseite. Maurizio Jacobacci erscheint um Punkt elf Uhr, Sechzigs Präsident Robert Reisinger kommt zwei Minuten später. Am Vorabend hatte das e.V.-Präsidium eine Erklärung zum neuen Trainer veröffentlicht: "Ihm und der Mannschaft gilt unser aller Unterstützung. Als Gesellschaftervertreter des Vereins wünschen wir uns den größtmöglichen sportlichen Erfolg."