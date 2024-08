Ein Schwenk auf die Anlage der TSG 08 Roth, gut sechs Wochen ist es mittlerweile her. Gerade hatte es der TSV 1860 München in einem Testspiel mit dem 1. FC Nürnberg aufgenommen, jetzt saß Argirios Giannikis im Keller des Sportheims und sprach über die 90 Minuten, die gerade hinter ihm lagen. Das Spiel war mit einem 1:1 zu Ende gegangen, doch Nürnberg war die deutlich bessere Mannschaft gewesen. Gibt es da also nicht vielleicht etwas, das er, Giannikis, von seinem Gegenüber Miroslav Klose lernen könne?

Giannikis stutzte, dann sagte er: „Nein. Miro Klose war ein erfahrener Spieler, aber ich bin länger Trainer, und jeder muss ja auch authentisch sein.“ Im Grundsatz hatte Giannikis natürlich recht. Als Giannikis zum ersten Mal eine Mannschaft trainierte, spielte Klose beim FC Bayern noch an der Seite von Lucio, Willy Sagnol und Zé Roberto. Aber jetzt, da Sechzig als einziger Fußball-Drittligist noch ohne jeden Punkt dasteht und immer mehr Kritik auf Giannikis einprasselt, da geht einem die Sequenz aus dem Rother Sportheim noch einmal durch den Kopf.

Giannikis, 44, muss sich nichts von Klose abschauen, er ist selbst Fußballlehrer. Giannikis ist genau genommen sogar ein ausgewiesener Fachmann, aber vermutlich ist gerade dies das Problem.

TSV 1860 München : Aller schlechten Dinge sind drei Die Münchner Löwen verlieren auch gegen Viktoria Köln und schlittern immer tiefer in die Krise. Nach dem 1:3 stellen sich hauptsächlich Fragen nach Trainer Argirios Giannikis. Von Sebastian Leisgang

Die Idee des Fußballs ist eine einfache: An beiden Enden des Spielfelds steht ein Tor – und da muss der Ball rein. Wer Sechzig gerade zuschaut, hat aber den Eindruck, dass es den Spielern so vorkommt, als wäre der Weg zum gegnerischen Tor ein Labyrinth. Die Mannschaft verstrickt sich immer wieder selbst in ihren eigenen Bemühungen und kommt damit, so wirkt es, ganz nach ihrem Trainer.

Mit dem 5-3-2 stellte Giannikis seine eigene Mannschaft vor eine größere Herausforderung als die gegnerische

Wer Giannikis zuhört, wenn er über Fußball spricht, merkt auf Anhieb, wie viel er von diesem Spiel versteht, doch gerade scheint er sich in all dem Wissen zu verlieren und damit auch seine Spieler zu überfordern. Als Innenverteidiger Max Reinthaler nach dem 1:3 am vergangenen Sonntag gegen Viktoria Köln gefragt wurde, ob es nicht besser wäre, das System mit einer Dreierkette respektive Fünferkette wieder zu verwerfen, da entgegnete er vielsagend: „Was soll ich dazu jetzt sagen?“ Eine Antwort, die derart vieles offen ließ, dass man sie durchaus so verstehen konnte, als wolle Reinthaler sagen: Natürlich passt ein anderes System besser, aber das öffentlich zu sagen und damit dem Trainer auf offener Bühne in den Rücken zu fallen – das kann man jetzt auch nicht bringen.

Zumal ja die Resultate, und das sagte Reinthaler später sehr wohl, für sich sprechen. Schon beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart II hatte Giannikis in der ersten Hälfte auf ein 5-3-2 gesetzt und damit seine eigene Mannschaft vor eine größere Herausforderung gestellt als die gegnerische. Und gegen Viktoria Köln, als Giannikis auf dasselbe System setzte, da wurde wieder deutlich, wie unwohl sich die Spieler in dieser Formation fühlen. Zwar hat Sechzig im vom VfL Osnabrück gekommenen Florian Bähr, 21, und U18-Nationalspieler Lukas Reich, 17, zwei für dieses System prädestinierte sogenannte Schienenspieler auf den Außenbahnen – aber natürlich stellt sich die Frage, ob sie in ihren jungen Jahren schon weit genug sind.

Kann es also sein, dass sich Sechzigs Trainer gerade im Komplexen verzettelt, obwohl es doch bloß die Einfachheit des Spiels bräuchte?

Noch ein uninspirierter und ideenloser Auftritt und Giannikis würden die Argumente ausgehen

Als Miroslav Klose noch Mittelstürmer war, zeichnete er sich auch dadurch aus, geradlinig zu sein. Klose war keiner, der im Strafraum drei Haken schlug und den Ball dann mit der Fußspitze über den Torwart hob. Klose war sich nie zu schade, den Ball notfalls auch einfach über die Linie zu würgen. Hauptsache, er war drin. Die Frage nach dem Wie stellte sich nicht, und die Kür, der Salto, folgte immer erst dann, als die Pflicht getan war.

Und jetzt, da Klose Trainer ist, da scheint es, als könne sich Giannikis – wenn schon nicht vom Trainer Miroslav Klose – zumindest vom Spieler Miroslav Klose etwas abschauen. Ein wenig mehr Geradlinigkeit, etwas mehr Einfachheit, erst das Tor und dann der Salto, das würde nicht schaden. Am Samstag hat es der TSV 1860 München mit dem FC Ingolstadt zu tun, einer Mannschaft, die in den ersten Spielen schon angedeutet hat, dass mit ihr in dieser Saison zu rechnen sein dürfte. Sechzig hingegen steht am Tabellenende und damit unter Druck, den Umschwung zu schaffen. Noch ein derart uninspirierter und ideenloser Auftritt wie zuletzt – und Giannikis würden auch die letzten Argumente ausgehen.

Sollte sich also in Ingolstadt nichts ändern, könnten die Verantwortlichen an der Grünwalder Straße zu dem Schluss kommen, dass sie es sind, die etwas ändern müssen. Nach den 90 Minuten beim FCI ist Länderspielpause. Damit Giannikis auch dann noch Löwentrainer ist, braucht es nun die Wende. Und für die Wende braucht Argirios Giannikis ein wenig Miroslav Klose.