Von Markus Schäflein

In diesen Tagen ist beim TSV 1860 München nichts mehr, wie es mal war. Einst zeichnete beim Giesinger Fußball-Drittligisten der Investorenvertreter Anthony Power - meist im Rahmen des Gesellschafter-Machtkampfs mit dem e.V. - für kryptische Sinnsprüche in den Sozialen Medien verantwortlich. Nun ist es Präsident Robert Reisinger, der mit einem Post bei Facebook Raum für Interpretationen lässt. "Ich breche Kontakte ab, ohne zu zögern", teilte er mit, "ohne Erklärung und ohne Vorwarnung. Wenn ich bemerke, dass ich jemandem nicht vertrauen kann. Das Leben ist zu kurz, und ich bin zu alt, um mich mit Menschen zu umgeben, die das Konzept der Loyalität nicht verstanden haben."

Wie bei Power darf man wieder überlegen, wer gemeint ist - und braucht nicht lange. Angesprochen fühlen dürfen sich die Vizepräsidenten, mit denen Reisinger seit seinem Antritt vor sechs Jahren das Präsidium bildet - Heinz Schmidt und vor allem Hans Sitzberger. Steuerberater Schmidt kümmert sich um die e.V.-Finanzen und sicherte die Gemeinnützigkeit. Sitzberger ist seit vielen Jahren Sponsor, sowohl in der Profifußball-KGaA als auch im e.V., kümmert sich mit seiner Firma um die Reinigung am Trainingsgelände und war ansonsten dafür zuständig, auf den Mitgliederversammlungen die Ehrungen vorzunehmen. Nun nehmen die beiden plötzlich eine wichtige Rolle in der Klubpolitik ein - weil sie sich in der Frage nach einem neuen Sportdirektor für die Profifußball-KGaA nicht auf die Seite von Präsident Reisinger stellten, sondern die Pläne der Investorenseite stützten.

Schon vor der Mitgliederversammlung Anfang Juli hatte sich Reisinger dementsprechend amtsmüde gezeigt. Bei der Veranstaltung trat er dann kämpferisch auf und kündigte an: "In Kürze sollte der TSV 1860 München wieder einen Sportlichen Leiter von Format haben." Gemeint war Horst Heldt, und offenbar hoffte Reisinger, seine beiden Vizepräsidenten in der Causa noch umzustimmen. Doch Sitzberger schloss sich der Meinung der Investorenvertreter - Saki Stimoniaris und Power - und auch der Profifußball-KGaA mit Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer an: Heldt sei der falsche Mann für den Posten, und ohnehin sei für die Vorbereitung der Saison kein Sportdirektor nötig. Die Expertise und die Kontakte von Trainer Maurizio Jacobacci, dem Wunschkandidaten der Investorenseite, seien in Zusammenarbeit mit Scout Jürgen Jung und Pfeifer ausreichend.

Schmidt positionierte sich auch nicht gegen diese Lösung, Reisinger sah das gänzlich anders - und war plötzlich innerhalb des Präsidiums isoliert. Ob Heldt das Amt des Sport-Geschäftsführers überhaupt gegen den Wunsch der Investorenseite angetreten hätte, sei dahingestellt - Pfeifer und Sitzberger waren nun jedenfalls bei den Spielen permanent als Duo zu sehen, Reisinger zeigte sich kaum noch.

Bis zum 31. Dezember muss das Präsidium über die Vertragsverlängerung mit dem Geschäftsführer entscheiden

Bis zum 31. Dezember muss das Präsidium wie jedes Jahr entscheiden, ob es den Vertrag mit dem Geschäftsführer verlängert oder zum 30. Juni des Folgejahres auslaufen lässt. Sitzbergers Unterstützung kann sich Pfeifer dabei derzeit sicher wähnen. Bei Reisinger sieht das anders aus - außer vielleicht, wenn Pfeifer demnächst einen anderen starken Sportdirektor vorstellen würde. Nach wie vor ist Thomas Hitzlsperger, 41, zuletzt Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart, ein Kandidat. Der frühere Nationalspieler könnte das Potenzial haben, nicht nur das Präsidium in dieser Frage wieder zu einen, sondern auch, die Investorenseite zu überzeugen.

Das aktuelle Zerwürfnis der Präsidiumsmitglieder ruft nun den Verwaltungsrat auf den Plan, der laut Satzung das Präsidium kontrolliert. Mitte September steht eine gemeinsame Sitzung von Verwaltungsrat und Präsidium an, um festzustellen, ob das Präsidium in der aktuellen Situation noch handlungsfähig ist - und ob es tatsächlich Präsidiumsmitglieder gibt, die zurücktreten wollen oder würden. "Ich dementiere jedes Rücktrittsgerücht", sagte Reisinger der SZ am Dienstag nach der Rückkehr aus seinem Urlaub, "aber wir müssen uns wieder darauf besinnen, was dieses Präsidium sechs Jahre lang stark gemacht hat." Ein Wink mit dem Zaunpfahl an Sitzberger, der seinerseits mitteilte: "Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das Verhältnis wieder gekittet werden kann, ich bin bereit, darüber zu sprechen. Am besten wäre, wir würden uns wieder ganz normal vertragen."

Detailansicht öffnen Thomas Hitzlsperger. (Foto: Ulrich Wagner/Imago)

Wenn keiner zurücktreten will, das Verhältnis allerdings so zerrüttet bleibt, wird es kompliziert. Denn eine Abwahl von Präsidiumsmitgliedern ist nicht durch die Verwaltungsräte, sondern nur durch eine Mitgliederversammlung möglich - und steht wohl kaum zur Debatte, weil ein persönliches Zerwürfnis oder eine Meinung zu einer Kaderplanung kaum einen Grund für diese drastische Maßnahme darstellen dürfte. Sollte ein Präsidiumsmitglied zurücktreten, könnte der Verwaltungsrat ein drittes nachnominieren, das bis zur nächsten Mitgliederversammlung ohne Votum der Mitglieder im Amt sein dürfte. Oder er könnte satzungsgemäß auch sogar ein viertes bestimmen - dann würde die Stimme des (neuen oder alten) Präsidenten bei einem Patt zählen.

Viel hängt nun auch daran, wie die - mit Sitzbergers Wohlwollen und gegen Reisingers Willen - unter Jacobaccis Führung zusammengestellte Mannschaft im Saisonverlauf abschneidet. Nach SZ-Informationen haben die e.V.-Vertreter im Aufsichtsrat den nötigen Budgeterhöhungen um insgesamt gut eine Million Euro nicht zugestimmt. Das war ihr Mittel, um ihre Kritik zu äußern, auch wenn in diesem Gremium die Investorenvertreter das letzte Wort haben. Dort sitzt für den e.V. ja auch nicht Sitzberger - sondern neben Karl-Christian Bay und Sebastian Seeböck eben Reisinger.