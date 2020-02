Ein Sonntags-Distanzschuss und ein Slapstick-Tor bringen 1860 um den Sieg in Zwickau. Trainer Köllner erfreut sich am Punktgewinn - und an der Tatsache, dass seine Mannschaft spielen und kämpfen zugleich kann.

Nach dem Schlusspfiff klatschte Michael Köllner in die Hände und nickte anerkennend mit dem Kopf. Er hätte ja auch mit dem Fuß gegen einen Stuhl treten und den Kopf schütteln können, das tat er aber nicht; man durfte also davon ausgehen, dass der Trainer des TSV 1860 München mit dem 2:2 (1:1) seiner Mannschaft beim FSV Zwickau zufrieden war. So selbstverständlich war das nicht, schließlich hatten die Löwen zwei Mal geführt und lange dominiert; und schließlich hatte sich ihr Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz auf sechs Punkte vergrößert. Aber Köllner war, wie er später gegenüber Magenta Sport bestätigte, wirklich "froh, dass wir es so hinbekommen haben, dass wir zumindest mit einem Punkt heimfahren. Da freuen wir uns."

Immerhin war seine Mannschaft, wie Köllner betonte, zum neunten Mal in Serie ungeschlagen geblieben und "zum achten Mal unter meiner Regie". Zunächst hatte das Team sein Drehbuch wieder einmal gut umgesetzt: "Hier musst du in den Zweikämpfen sein - und trotzdem wollten wir einen spielerischen Ansatz zeigen." Ging tatsächlich gleichzeitig. In der ersten Hälfte reihte sich Chance an Chance, erst verhinderte der Pfosten nach Hereingabe von Sascha Mölders ein Eigentor von Zwickaus Godinho, dann verfehlte Efkan Bekiroglu das Tor mit einem Fernschuss knapp (13.), dann scheiterten Dennis Dressel (21.) und Bekiroglu per Freistoß (32.) an starken Paraden von FSV-Torwart Brinkies. Ehe dann doch noch das Führungstor für die Münchner fiel - es war Mölders' siebter Treffer aus den vergangenen sechs Spielen, auf Vorlage des erneut starken Stefan Lex, den die vorausgegangene Vertragsverlängerung bis 2022 sichtlich beflügelte.

Zwickau hatte bis auf Dribblings von Morris Schröter, der Sechzigs Linksverteidiger Phillipp Steinhart immer wieder narrte, wenig zu bieten. Der Ausgleich durch einen Sonntags-Distanzschuss von Maurice Hehne kurz vor der Halbzeit kam völlig überraschend, beeindruckte die Münchner aber nicht sonderlich. "Es war wichtig zu sehen, dass wir diesen K.o.-Schlag gut weggesteckt haben und gleich wieder gut im Spiel waren", meinte Köllner. Sehr gleich und sehr gut sogar: mit dem erneuten Führungstor. Vorbereitet wurde es von Prince Owusu. Der zuletzt von Köllner für übertriebenen Ehrgeiz und große Hektik kritisierte Leihstürmer zeigte auch in Zwickau einen wechselhaften Auftritt, in dieser Szene allerdings einen glänzenden Pass in die Tiefe. Ganz souverän verwandelte ihn Lex. "Ein perfekter Spielzug aus der Systematik heraus" sei das gewesen, lobte Köllner, und mithin: "ein schönes Tor." Lex' Statistik ist nicht so bekannt wie die von Mölders, aber noch besser: Es war sein neunter Scorerpunkt aus den vergangenen sechs Einsätzen. "Dafür bin ich da, und dafür wollte der Verein mich halten", sagte der Offensivspieler, der allerdings auch feststellen musste: "Bei den Standards haben wir zu viel zugelassen, und hinten raus haben uns die Körner gefehlt."

In der Tat: Nach der erneuten Führung war die Löwenparty vorbei. Der Versuch, sie mal länger zu halten als die erste, misslang auch: Nach einem Eckball konnte Torhüter Marco Hiller den Ball nicht fassen, Dressel schoss im Strafraumgetümmel Frick an, der den Ball ins Tor lenkte - 2:2 (57.). Die Zwickauer schafften es nun, die Sechziger in ein reines Kampfspiel zu zerren. "Gut gewehrt" hätten sie sich, stellte Lex fest. Und in der Schlussphase, als Köllner Innenverteidiger Felix Weber für Zehner Lex gebracht und auf ein 3-4-3 umgestellt hatte, hatten beide Teams noch die Chance zum Sieg. Weber verpasste per Kopf (77.), Zwickaus Johannes Dörfler scheiterte ungedeckt an Hiller (88.).

Als nächstes trifft der TSV 1860 als Tabellensechster auf den vier Punkte besseren Vierten Mannheim. Ein Heimsieg würde die Löwen in die Spitzengruppe hieven. Das war auch ein Grund für ihre relative Zufriedenheit: Sie hatten in Zwickau zwar nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Köllner meinte: "Jetzt wissen wir, dass wir am Samstag ein Topspiel haben."