Ein Präsidium, das an eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der Investorenseite um Hasan Ismaik nicht mehr glaubt; Ismaik und seine Vertreter, die immer wieder ihr Bestes gegeben haben, diese Annahme zu untermauern; eine Geschäftsführung, die vom Stammverein mittels der 50+1-Regel eingesetzt wurde und selbstverständlich von den Investorenvertretern überaus kritisch behandelt wird: Wie der TSV 1860 München in seiner momentanen Gesellschafter-Konstellation Erfolg haben soll, ist eher schwierig zu beantworten. Daher haben sich alle Beteiligten darauf verständigt, lieber danach zu fragen, wer für den Misserfolg verantwortlich ist. In der vergangenen Saison fanden die e. V.-Vertreter um Präsident Robert Reisinger die Ursachen in Investoren-Wunschtrainer Maurizio Jacobacci und in der sportcheflosen Kaderplanung im Sommer.