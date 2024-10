Eine Dreiviertelstunde, nachdem sich der 60-Meter-Schuss über René Vollath ins Tor gesenkt hatte, fühlte sich Trainer Argirios Giannikis genötigt zu warnen, dass man jetzt „kein Fass aufmachen“ solle. Doch da stand es natürlich lämgst im Raum, das Fass, denn die 1860-Fans hatten nach dem 1:3 der Löwen beim VfB Stuttgart II schnell ihren Liebling „Hiller, Hiller“ im Tor zurückgefordert. Nun hätte dieses Tor genauso gut fallen können, als Vollath ein Jahr zuvor noch das Unterhachinger Trikot trug: Weit vor dem Tor zu stehen, mitzuspielen, das ist eben seine Art. In Unterhaching hätten sie aber trotz einer florierenden Gaststätte direkt am Stadion kein Fass aufgemacht. Und das ist einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden Vereinen, die am Sonntag mal wieder aufeinandertreffen.

Bei Sechzig werden oft Pläne kaputt-, manchmal sogar Probleme erst herbeigeredet, während in Unterhaching im Zweifelsfall überhaupt nicht miteinander geredet wird. Haching konnte oder wollte sich zum Beispiel Vollath nicht mehr leisten, also wechselte der Keeper zu einem Verein, bei dem – doch, doch! – das Gehalt zuverlässiger auf dem Konto landet als in Haching (oder gar einst bei Türkgücü, wo Vollath auch spielte). Auch über Raphael Schifferl hatte es während des verkorksten Saisonstarts bei 1860 Geraune gegeben, ob der ebenfalls aus Haching gekommene Österreicher denn nun wirklich eine solche Verstärkung sei wie angenommen. Der Innenverteidiger hatte übrigens in seinen ersten Spielen für Unterhaching gewirkt wie ein Fremdkörper, Vollath hatte ihm immer wieder zurufen müssen, wo er zu stehen hatte. Gezweifelt hat an dem kopfballstarken Blondschopf, der pünktlich zu seiner Haching-Rückkehr eine Rotsperre abgesessen hat, aber niemand.

Am Sonntagabend (19.30 Uhr, Sportpark) kehren nun Vollath, Schifferl und dazu noch Angreifer Patrick Hobsch nach Haching zurück, und diese drei Spieler zeigen perfekt auf, welche Erwartungen in zwei Vereinen herrschen, die zwar nur wenige Kilometer, aber dennoch Welten auseinander liegen. Bei den Unterhachingern hatte das Trio vergangene Saison maßgeblich dazu beigetragen, dass sie neun Punkte vor den Sechzigern landeten und beide Derbys gewannen. Sie werden nun ein neues Derby-Kapitel zwischen den beiden Vereinen schreiben. Die Verbandelung vieler Spieler ist nachhaltiger als die Rivalität der Fans – die Blauen finden ohnehin, dass es sich um kein richtiges Derby handele.

Nur ist es eben auch so, beim direkten Duell mehr als sonst schon, dass der Giesinger Erfolgsdruck deutlich höher ist als jener in der Vorstadt. „Die drei wissen, wie man Derbys gewinnt“, sagt Hachings Trainer Marc Unterberger über die Weggänge. Und schiebt Sechzig damit klar die Favoritenrolle zu – Vollath sei ja „der beste Torwart der vergangenen Saison“ in Liga drei, Schifferl einer der besten Innenverteidiger, Hobsch einer der besten Stürmer. Er findet sogar, dass Sechzig immer noch die Möglichkeit hat, um den Aufstieg mitzuspielen.

Die SpVgg verpflichtet den ehemaligen Bundesligaprofi Johannes Geis – er soll gleich in der Startelf stehen

In Unterhaching mögen die Uhren anders ticken, Realisten sind sie aber schon geblieben: Allmählich stellen sich Abstiegssorgen ein. „Nach dem Spiel gegen Verl bin ich nochmal ins Grübeln gekommen“, sagt Hachings Präsident Manfred Schwabl, das hatte sein Team vor zwei Wochen 0:2 verloren. Haching habe „zu wenig Leithammel“ auf dem Feld, und wenn dann die wenigen verletzt ausfallen, muss dringend Ersatz her. Also gab die SpVgg am Freitag die Verpflichtung des 31-jährigen Johannes Geis bekannt. Der ehemalige Bundesligaprofi soll am Sonntag auch gleich in der Startelf stehen, obwohl der zuletzt Vereinslose erst zwei Trainingseinheiten mitgemacht hat. Aber: „Mit dieser Ballbehandlung, mit dieser Übersicht“ stelle sich die Frage für Unterberger erst gar nicht.

Der Trainer wurde am Freitag noch gefragt, ob es sich denn um ein Derby handelt oder nicht. „Sechzig rennt ja immer so ein bisschen der Vergangenheit hinterher, sie wollten sich immer über Bayern München identifizieren“, sagt Unterberger – und heizt die Stimmung damit zumindest schon einmal ein wenig an. Für ihn sei es klar ein Derby. Unterberger, der nach einem Disput mit einem Referee noch gesperrt ist („Ich halte das Strafmaß für überzogen“), bedauert es, ausgerechnet dieses Spiel vom Präsidentenbüro aus ansehen zu müssen statt von der Seitenlinie. Dort übrigens wird er von Sven Bender vertreten, der bei 1860 München ausgebildet wurde. Präsident Schwabl prophezeit dem früheren Nationalspieler eine große Trainerkarriere. Ob diese auch einmal wieder zu den Löwen führen wird, kann aber im Moment niemand sagen.