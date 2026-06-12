Wer auf die Homepage des TSV 1860 München blickte, konnte den Eindruck bekommen, bei den Löwen gehe alles mit rechten Dingen zu. „Der Ball rollt wieder – Trainingsauftakt am 15. Juni“, hieß es in einer Mitteilung der Spielbetriebsgesellschaft (KGaA), die zu 60 Prozent Investor Hasan Ismaik gehört: Diese KGaA hat in der Tat noch Spieler, wenn auch nach der Kündigung des Kooperationsvertrags mit Ismaik durch den Stammverein kein Spielrecht mehr. Die KGaA teilte mit: „Am Montag wird eine Kaderliste veröffentlicht, es wird sich jedoch ausschließlich um Spieler aus dem Kader der Löwen-U21 für die Saison 2026/2027 und Spieler aus dem Profikader handeln, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen. Spieler aus dem Profikader ohne gültigen Vertrag für die Regionalliga befinden sich weiterhin im Urlaub.“