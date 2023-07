TSV 1860 München:Skenderovic geht

Fußball-Drittligist TSV 1860 München und Meris Skenderovic haben sich auf eine Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt. Dies sei auf Wunsch des 25-jährigen Stürmers geschehen, teilte der Klub mit: "Die Verantwortlichen des TSV 1860 sind Meris für seine offenen Worte, dass er bei den Löwen keine sportliche Perspektive für seine persönliche Zukunft mehr sieht, sehr dankbar, und haben dem Wunsch nach einer sofortigen Vertragsauflösung entsprochen." Skenderovic absolvierte für die Löwen 27 Spiele in der dritten Liga und erzielte dabei vier Treffer. Er wechselt zum Ligakonkurrenten Hallescher FC. "Meris entspricht dem von uns gesuchten Profil eines flexiblen Stürmers, der in der Spitze alle drei Positionen bekleiden kann und dabei bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat", sagte Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Unterdessen hat der TSV 1860 den Vertrag von Abwehrspieler Niklas Lang um ein Jahr bis 2025 verlängert. Der 21-Jährige gehört seit 2019 dem Profikader an und absolvierte seitdem 43 Ligaspiele für die "Löwen". In der ersten Mannschaft wird Lang künftig auch mit Talent Tim Kloss zusammenspielen. Die Münchner statteten den 19 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler am Sonntag mit einem Profivertrag aus. Unterdessen sind weitere Zugänge geplant: Wie Aufsichtsratschef Saki Stimoniaris der Bild-Zeitung sagte, soll der Sportetat noch einmal um rund 500 000 Euro erhöht werden.