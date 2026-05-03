Selbst in dieser aufgeheizten und aufgepeitschten Welt gibt es dann doch noch ein paar Gewissheiten, auch und sogar beim TSV 1860 München . So ist es etwa unverrückbar, dass alle paar Monate ein neuer Coach an die Grünwalder Straße kommt, seit der Fußball -Drittligist schon vor einiger Zeit den Passus aus seiner Satzung gestrichen hat, nach dem der Trainer Werner Lorant oder wenigstens Michael Köllner heißen muss.

Oder, auch dies ist eine Verlässlichkeit, die empirisch bestens belegt ist: Wenn es andere schon nicht machen, dann zerlegt sich Sechzig wenigstens selbst.

Samstagnachmittag, das Sachs-Stadion in Schweinfurt, das Spiel will nicht so recht in die Gänge kommen. Gerade hat der Stadionsprecher die 1860-Fans darauf hingewiesen, dass sie Pyrotechnik doch besser sein lassen sollten, er hat, nun ja, einen flammenden Appell an sie gerichtet. Aber die Unbelehrbaren sind nicht zu belehren und zündeln und zündeln. Am Ende gerät aus Versehen die große Zaunfahne mit der Aufschrift „Mein Verein für alle Zeit“ in Brand.

Feuerlöscher kommen zum Einsatz, zwischen Fangruppierungen kommt es nach übereinstimmenden Berichten zu Zwist. Schließlich stellen die Ultras ihre Gesänge ein, viele aus der Szene verlassen gar das Stadion. In ihrer Welt ist es bereits eine Katastrophe, wenn eine Fahne von Rivalen gestohlen wird – was dann erst, wenn man sie selbst verbrennt?

Xaver Kiefersauer, 20, kommt zu seinem Debüt für die Löwen

Es war also mal wieder etwas los – wenn auch nicht auf dem Feld. Immerhin erzielte Sigurd Haugen nach dem Schweinfurter Führungstor durch Sebastian Müller das 1:1 und verhinderte damit zumindest, dass es die Löwen in dieser verkorksten Saison auch noch fertigbrachten, beim abgeschlagenen Tabellenletzten zu verlieren. Sie taten aber auch zu wenig, um zu gewinnen.

„Es war phasenweise okay, phasenweise nicht“, fand Sechzigs Trainer Markus Kauczinski und nannte die 90 Minuten „ein Spiegelbild der Saison“. Schließlich mache die Mannschaft in unschöner Regelmäßigkeit „manche Sachen gut und manche nicht“. Brachte man Kauczinskis Worte auf den Punkt, bedeutete das: Richtig gut war es wieder nicht, nicht einmal gegen die Schweinfurter, die sich in den vergangenen Wochen zwar merklich gesteigert haben, aber nach wie vor eher limitiert daherkommen.

Die einen konnten also nicht – und die anderen auch nicht. Bei den 1860-Fans lodert es auch, was die sportlichen Hoffnungen für die kommende Saison betrifft. Zumindest einen Lichtblick gab es dann aber: In der letzten Viertelstunde kam Xaver Kiefersauer, 20, zu seinem Debüt. Der zentrale Mittelfeldspieler führt sonst die Bayernliga-Mannschaft als Kapitän an und zeigte nun auf Anhieb gute Ansätze. „Er ist schon länger bei uns im Training, und wir wollten ihn jetzt einfach mal sehen“, erklärte Kauczinski: „Xaver hat gut nach vorne gespielt, war mutig. Das hat mir gefallen.“ Sonst aber war das Löwenspiel wenig erbaulich.

Zweimal 90 Minuten sind es jetzt noch, am Samstag gegen den FC Ingolstadt, dann beim SC Verl, bevor beim Regionalligisten Würzburger Kickers die Frage verhandelt wird, ob die Saison doch noch ein halbwegs versöhnliches Ende findet. Im Finale um den Landespokal geht es um einen Platz in der ersten Runde des DFB-Pokals. Sollte Würzburg bayerischer Amateurmeister in der Regionalliga werden, wären die Sechziger dann schon automatisch qualifiziert. Wenn nicht, müssten sie gegen eine andere Gewissheit ankämpfen. Sie lautet: Wenn’s darauf ankommt, sind sie nicht da.