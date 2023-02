Von Gerhard Fischer

Günther Gorenzel, Interimstrainer beim TSV 1860, hat keinen Erfolg. So würde man es sachlich formulieren. Manche sagen auch, er reihe ein Desaster an das nächste: Auf das 2:2 in Oldenburg und das 1:2 in Meppen folgte nun ein verdientes 0:3 gegen den SC Verl, und erstmals mussten sich Spieler, Funktionäre und Trainer so richtig auspfeifen lassen. "Ich kann den Unmut der Fans verstehen", sagte Kapitän Stefan Lex bei Magentasport. "Wir verschenken seit Wochen die Punkte." Gorenzel wirkte in der Pressekonferenz erstaunlich gefasst, man könnte auch sagen: Er gestaltete sie professionell. Er sagte, so lange man in der Abwehr individuelle Fehler mache, sei es schwer, Spiele zu gewinnen. Keinen neuen Stand gebe es, was die Trainerfrage angehe; es müssten "noch mehrere Punkte geklärt werden".