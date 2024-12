Na endlich! Keine Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen, keine Hätte-wäre-wenn-Analysen, einfach mal ein ganz normaler Sieg für 1860 München! Der dann aber natürlich schon noch einen Treppenwitz parat hatte: Unter der Woche hatte der Geschäftsführer des Münchner Drittligisten, Christian Werner, einen Brief an den Deutschen Fußball -Bund geschrieben, in dem auch das Wort „Wettbewerbsverzerrung“ vorkam, nachdem die Löwen auch wegen eines strittigen Handelfmeters gegen Hansa Rostock 1:2 verloren hatten. Am Sonntag nun bekamen sie auswärts bei Rot-Weiss Essen zum ersten Mal, seitdem Werner in München arbeitet, also seit knapp einem Jahr, selbst einmal einen Strafstoß zugesprochen.

Aber kaum, weil Werner mit seinem Brief die Sinne der Schiris geschärft hatte, es war vielmehr ein Strafstoß, den man einfach mal so geben kann. Kapitän Thore Jacobsen drosch den Ball konzentriert und mit viel Genugtuung ins rechte Kreuzeck (37.). Das letztlich klare und verdiente 3:0 (1:0) sagte wenig über die eigene Spielstärke aus, aber viel über die Verunsicherung, die in Essen herrscht. Und weil die von Werner angesprochenen vermeintlichen Fehlentscheidungen nur selten Auswärtsspiele betrafen, stehen die Löwen in der Auswärtstabelle jetzt auf Platz eins. So gesehen ist auch das ein verzerrtes Bild: Auswärts würde die Mannschaft auf-, im eigenen Stadion absteigen (Platz 19!).

Vor dem Spiel war Trainer Argirios Giannikis gefragt worden, was er sich denn vom Fußball-Christkind wünschen würde, wenn das denn möglich wäre. „Mehr Konstanz“, hatte er geantwortet. Aber es sind eben die Sechziger selbst, die in vielerlei Hinsicht den Wettbewerb verzerren, mit ihren völlig unvorhersehbaren Leistungsschwankungen. Doch ein bisschen sei sein Wunsch schon in Erfüllung gegangen, findet Giannikis: „Wir hatten in den letzten fünf Spielen eine Niederlage. Das ist nicht unkonstant.“

Diesmal gelang zumindest ein konstantes Spiel auf mäßigem Niveau. Das genügte, weil der einstige Giannikis-Arbeitgeber von der Hafenstraße zurzeit viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Es entbehrte auch nicht einer gewissen Brisanz, dass ausgerechnet Sascha Mölders in der Halbzeit am Magenta-Mikrofon die Kaderplanung der Essener kritisierte – zuständig dafür ist unter anderem Marc-Nicolai Pfeifer, der Geschäftsführer bei Sechzig war, als Mölders 2021 gehen musste.

Giannikis wechselt zur richtigen Zeit gleich dreifach, Philipp bedient Schubert zum 3:0

Tatsächlich war die Giannikis-Elf früh bemüht, auf dem Platz die Initiative zu übernehmen. Oft gelangen Balleroberungen tief in der gegnerischen Hälfte, allerdings wurden die ersten Möglichkeiten nicht gut zu Ende gespielt. So wurde Angreifer Patrick Hobsch zwar nicht mit guten Vorlagen gefüttert, er brachte seine Cleverness dann aber auf andere Art ein: Geschickt stellte er in der 36. Minute das Bein vor den Ball, sein Gegenspieler Rios Alonso konnte fast nicht anders, als ihn zu treten, der Elferpfiff kam ohne Zögern. Gleich nach der Pause erhöhte Julian Guttau zum 2:0, seinen Distanzschuss aus gut 20 Metern hatte Essens Torwart Jakob Golz wohl zu spät kommen sehen (49.).

Als dann auch noch Tobias Kraulich die rote Karte für ein Foul gegen Soichiro Kozuki sah – eine harte Entscheidung, aber das Einsteigen selbst war schon ein wenig härter –, schien die Partie bereits gelaufen zu sein. Danach hatte Essen allerdings seine beste Phase und gab mehrere, wenngleich eher ungefährliche Torschüsse ab. Ganz konstant war Sechzigs Leistung dann eben auch wieder nicht. Giannikis wechselte allerdings zur richtigen Zeit gleich dreifach (79.), der eingewechselte David Philipp bediente den eingewechselten Fabian Schubert, dann war die Partie endgültig entschieden. „Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, auch drei, vier Konter zugelassen, aber in der Summe verdient gewonnen“, freute sich Giannikis.

Viele Essener Fans verließen da schon das Stadion. Überraschender war, dass da auch der Sechzig-Block schon weitgehend leer war. Laut Fanberichten war vor dem Spiel ein Anhänger am Einlass verhaftet worden, die aktive Szene hatte sich solidarisiert und noch in der ersten Hälfte das Stadion wieder verlassen, um davor auf den Schlusspfiff zu warten. Am Samstag empfängt Sechzig den SC Verl und wird versuchen, endlich auch im Grünwalder Stadion den Zerrspiegel abzubauen.