1860-Coach Maurizio Jacobacci liegt mit seiner Prognose daneben: Statt "Kampf" erleben die Sechziger beim 3:1-Erfolg in Ingolstadt den schönsten Abend seit Monaten.

Von Christoph Leischwitz, Ingolstadt

Zum Schlusspfiff sah Jesper Verlaat so aus, als ob er gerade durch die Fußballhölle gestiefelt wäre: Mit einem weiß-blauen Kopfverband stand er da, brüllte die Freude laut heraus ob dieses 3:1 (2:0)-Sieges der Sechziger beim FC Ingolstadt, mehrmals ballte er die Hand zur Faust.

Das Bild täuschte: Es war, vor allem in der ersten Halbzeit, eine einseitige Angelegenheit zugunsten der Sechziger gewesen, und so einseitig im positiven Sinne hatten die Löwen das schon lange nicht mehr erlebt. 1860-Coach Maurizio Jacobacci hatte also falsch gelegen: "Es wird Kampf geben", hatte er vor dem oberbayerischen Duell prophezeit. Nur: Ingolstadt kämpfte nicht, Ingolstadt fand nicht über die Zweikämpfe ins Spiel, wie Trainer das gerne fordern, Ingolstadt wehrte sich auch nach Rückstand erst viel zu spät.

Während die Löwen nach diesem 30. Spieltag im gesicherten Mittelfeld hängen, rutschen die Schanzer nun in den Abstiegskampf hinein; der oberste Abstiegsrang ist nur noch sechs Punkte entfernt. "Es war ein fast perfektes Spiel von uns", freute sich Verlaat später, trotz Kopfschmerzen, "man hat gemerkt, dass Ingolstadt verunsichert war", ergänzte er.

Trainer Jacobacci ärgert sich nur über die Chancenverwertung

Beide Mannschaften waren gefrustet aus dem vorigen Spieltag gezogen, sie reagierten jedoch völlig anders darauf. Während bei Sechzig nur Leandro Morgalla nach seiner Junioren-Länderspielreise neu in der Startelf stand, wechselte Schanzer-Coach Guerino Capretti auf sechs Positionen, teilweise auch verletzungsbedingt.

Auf der Tribüne verfolgten zahlreiche in Bayern bekannte Trainer die Partie, darunter die Ex-Löwen-Trainer Alexander Schmidt und Daniel Bierofka. Sie sahen von Beginn weg spielbestimmende Gäste, die sich nach und nach dem Ingolstädter Tor annäherten. Die erste wirklich gute Chance landete dann gleich im Netz: Nach einem energischen Vorstoß von Marius Wörl dribbelte sich Joseph Boyamba bis zur Grundlinie durch, legte zurück auf Kapitän Stefan Lex, der musste nur noch abstauben (16.). Wiederum 18 Minuten später erzielte Lex ein ähnliches Tor, von der anderen Seite vorbereitet, aber in der Entstehung sehr ähnlich.

Tausende Sechzig-Anhänger verwandeln das Auswärtsspiel in ein Heimspiel

Ein bisschen schien sich Trainer Jacobacci allerdings darüber zu ärgern, dass die Führung bis zur Pause nicht höher ausfiel, denn seine Spieler bekamen selbst im gegnerischen Sechzehner viel Raum angeboten, kombinierten, vergaßen dabei aber, gefährlich aufs Tor zu schießen. In der 33. Minute erlaubte sich Wörl zudem den Luxus, seinen Mitspieler Marcel Bär anzuschießen - Ingolstädter standen auch da nicht im Weg. Auf den Rängen war das Spiel da schon lange entschieden: Tausende mitgereiste Sechzig-Anhänger machten das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel, während die Schanzer-Fans auf der Südtribüne seltsam still blieben - als hätten sie auch gegen die akustische Unterlegenheit kein Mittel parat.

Kurz nach dem Seitenwechsel war dann auch das Duell auf dem Rasen entschieden: Marcel Bär erzielte nach 49 Minuten das 3:0 nach Zuspiel von Joseph Boyamba. Als das Spiel dem Ende entgegenplätscherte, sorgte der eingewechselte Routinier Pascal Testroet mit dem Anschlusstreffer für ein wenig Restspannung (71.) - und für ein leichtes Aufflammen der Schanzer-Emotionen, das in einer Rudelbildung und in dem Kopfverband für Verlaat mündete.

Marius Wörl vergab in der Nachspielzeit noch die Riesenchancen zum 4:1. Er ärgerte sich. Aber nicht allzu lange. Es war der schönste Abend für die Sechziger seit Monaten.