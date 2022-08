So ganz genau wollen sie beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München noch nicht damit rausrücken, wann genau Marcel Bär wieder auf dem Platz stehen könnte. Am Dienstag hat der Verein aber schon einmal bekannt gegeben, dass der Angreifer "erfolgreich operiert wurde", Geschäftsführer Günther Gorenzel zog aus der Nachuntersuchung "ein tolles Ergebnis", sodass nun ein konkreter Zeitplan für Bärs Rückkehr anvisiert werden könne. Dem Vernehmen nach ist im Herbst wieder mit dem Torschützenkönig der Vorsaison zu rechnen. Bär hatte sich am vergangenen Freitag beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:3) schwer am linken Fuß verletzt und musste nach 20 Minuten ausgewechselt werden.