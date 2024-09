Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht, aber an diesem Mittwochabend geht es beim Drittligaspiel TSV 1860 München gegen Hannover 96 II nicht nur darum, wie es ausgeht, sondern auch darum, wann es losgeht (geplant: 19 Uhr). Nach dem um eine halbe Stunde verzögerten Anpfiff zuletzt gegen Dresden, verursacht durch massive Probleme beim Einlass, droht den Löwen eine empfindliche Geldstrafe durch den Deutschen Fußball -Bund. Es ging um eine neue, sehr große, dreigeteilte Zaunfahne der Fanszene mit der Aufschrift „Westkurve TSV 1860 München“ und um die Frage, ob sie Probleme mit Fluchttoren verursachen könnte.

Die Verantwortlichen zogen die Polizei hinzu, um die normalerweise schon im Vorfeld abgesprochenen Materialien der Ultras inspizieren zu lassen. Dann erschien ein Unterstützungskommando (USK). „Eine Kontrolle unter diesen Umständen über sich ergehen zu lassen, ist für uns ein absolutes No-Go, das wir nicht akzeptieren konnten und künftig nicht akzeptieren werden“, hieß es in einem Schreiben der Fanszene. „Die Materialkontrolle war und ist nie Aufgabe der bayerischen Polizei.“ Das Banner hing am Ende doch, der Klub wollte sich zu den genaueren Abläufen nicht äußern und verwies allgemein auf „Sicherheitsbedenken“.

In sportlicher Hinsicht würden sich die Fans gegen Hannover II mit Sicherheit über einen pünktlichen Beginn freuen. Nach dem glücklichen 1:0-Sieg in Bielefeld durch ein Traumtor von Thore Jacobsen kurz vor Schluss aus 60 (!) Metern können sie es schließlich kaum erwarten, den ersten Heimsieg seit dem 6. April (3:1 gegen Viktoria Köln) zu feiern. Und die Gelegenheit scheint günstig zu sein. Die zweite Mannschaft des Zweitligisten, die sich als Meister der Regionalliga Nord in den Aufstiegsspielen gegen den bayerischen Vertreter Würzburger Kickers durchgesetzt hatte, hat erst vier Punkte aus sechs Partien gesammelt und steht auf dem letzten Tabellenplatz.

1860 in der 3. Liga : Befreiende Luftfracht aus 60 Metern Die Münchner Löwen gewinnen äußerst glücklich durch ein spätes Fernschuss-Tor von Thore Jacobsen bei Arminia Bielefeld und sichern ihrem Trainer Argirios Giannikis zumindest vorerst den Job. Von Stefan Galler

Drei der vier Zähler stammen allerdings aus einem 1:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer SV Sandhausen, weshalb 1860-Trainer Argirios Giannikis warnt: „Wer Sandhausen schlagen kann, der kann gefährlich werden gegen jede Mannschaft.“ Außerdem sei der TSV 1860 gerade ohnehin „nicht in der Lage, irgendwen zu unterschätzen“. Die U23 von Hannover 96 gebe „dem Gegner keine Zeit zur Entfaltung“, sagte er: „Wenn sie Bälle gewinnen, spielen sie sehr schnell nach vorne.“ Angesichts der Englischen Woche sei eine „kleine Rotation“ in der Startformation der Löwen möglich.

Den 1:0-Sieg von Bielefeld mochte Giannikis, wie es seine Art ist, weder zu hoch noch zu tief hängen. „Wir wissen natürlich, dass es auch ein Lucky Punch war am Schluss“, erklärte der Trainer und verwies darauf, dass Jacobsen nicht in jedem Spiel ein derartiges Tor schießen werde. Er lobte aber auch: „Ich glaube, wir haben uns diesen Lucky Punch verdient, indem wir den taktischen Plan mit sehr viel Fleiß, Intensität und Geschlossenheit umgesetzt haben. Je länger du auswärts die Null halten kannst, desto mehr erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass du auch einen Sieg mitnehmen kannst.“ Sein Team sei „sehr stabil“ gewesen und habe es „geschafft, Bielefeld zu Hause zu entschleunigen“. Nun gilt es bloß, den Einlass wieder zu beschleunigen. Nachdem die neue Zaunfahne schon einmal hing, sollte es zumindest damit keine Probleme mehr geben.