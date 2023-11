Von Markus Schäflein

Bereits seit 174 Tagen hat der Fußball-Drittligist TSV 1860 München keinen Sportchef - ungewöhnlich genug für einen Profiklub. Bereits drei Mal hat Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer seitdem Christian Werner, zuletzt Scout bei Waldhof Mannheim, für diesen Posten vorgeschlagen. Stets wurde er von den e.V.-Vertretern im Dauerzwist mit der Investorenseite, also den Vertretern von Hasan Ismaiks Firma HAM, abgelehnt. Nun kommt es zum vierten Anlauf: Diesmal wird Werner allerdings, wie am Mittwoch die Bild-Zeitung zuerst berichtete, von den e.V.-Vertretern vorgeschlagen, also von jenen, die ihn zuvor mehrmals abgelehnt haben. Und wer 50+1 verinnerlicht hat, jene Regel, die den eingetragenen Vereinen die Hoheit in deutschen Profiklubs sichert, der weiß: Diesmal wird es für Werner klappen.