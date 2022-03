Wenn es um 1860 München geht, halten sogar politische Rivalen zusammen: Am Montag wurde im Paul-Löwe-Haus des Deutschen Bundestags der Fanklub "Bundestagslöwen" gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören drei Abgeordnete der SPD, von ihnen wurde Michael Schrodi zum Vorsitzenden ernannt, die beiden CSU-Abgeordneten Max Straubinger (Rottal-Inn) und Erich Irstorfer (Freising) sowie Erhard Grundl (Straubing) von Bündnis 90/Die Grünen. 1860-Präsident Robert Reisinger und Vizepräsident Hans Sitzberger waren nach dem Drittligaspiel am vergangenen Freitag bei Viktoria Berlin (2:0) in der Hauptstadt geblieben, um der Sitzung beiwohnen zu können. Er sei "froh und stolz", dass es diesen Fanklub gebe, sagte Reisinger; seines Wissens sei er ohnehin der erste Löwen-Präsident, der in den Bundestag eingeladen wurde. Als erstes Geschenk erhielt der Fanklub von ihm ein Trikot von Angreifer Marcel Bär, passend zum Wappen der Bundeshauptstadt.

Der 44-jährige Schrodi (Fürstenfeldbruck/Dachau) hatte die Gründung maßgeblich vorangetrieben. Natürlich habe man sich die Frage gestellt, ob man in diesen unruhigen Zeiten auch "einmal fröhlich sein darf. Wir meinen Ja", sagt Schrodi, und verwies auf das soziale Engagement des Drittligisten. Dieses Engagement wolle man im Fanklub ebenfalls vorantreiben. Zu den 16 Gründungsmitgliedern gehören auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bundestagsbüros, auch ehemalige Abgeordnete können beitreten.