Bei den Löwen kommen die Spieler aus der zweiten Reihe in Form, wie etwa Merveille Biankadi beim dritten Sieg in Serie beweist. Für den dünnen Kader ist das bedeutsam.

Von Christoph Leischwitz

Die Sache mit dem Jubiläum hatten sie auch im Verein verpasst, aber es gab ja auch so genug zu feiern. 100 Pflichtspiele hat Michael Köllner jetzt mit dem Fußball-Drittligisten hinter sich gebracht, aber die drei Siege in Serie innerhalb einer knappen Woche waren ihm dann doch wichtiger. Die großen Statistiken sind ja dann auch eher was für die Geschichtsbücher, und da gibt es für Köllner auch noch eine deutlich wichtigere Statistik als jene, wann man dreistellig wird: nämlich, ob Köllner in diesen Büchern als Aufstiegstrainer verewigt wird.

Am vergangenen Freitag ist das mal wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden, denn die Sechziger sind nach einer unerwarteten Siegesserie wieder in Lauerstellung auf die Tabellenspitze, aktuell steht die Mannschaft nun auf Rang fünf, und es gibt ja auch noch einen X-Faktor: Wird Türkgücü München Anfang April aus der Wertung genommen - und danach sieht es im Moment aus -, wären die Sechziger schlagartig noch näher dran, weil dann ihr Remis und ihre Niederlage aus den beiden Derbys nicht gezählt werden. Der durchaus beachtliche Dauer-Punkteschnitt Köllners (1,73) würde noch ein kleines bisschen ansteigen (1,75), formal hätte er jetzt natürlich nur sein 100. Pflichtspiel mit den Sechzigern noch gar nicht bestritten.

Vier Siege in Serie konnte Köllners Mannschaft seit seiner Verpflichtung im November 2019 noch nie feiern

"Es schaut vielversprechend aus", findet nun Torwart Marco Hiller, der sich vergangenen Freitag über einen Zu-Null-Sieg freuen durfte, bei dem sich die Gäste in der zweiten Halbzeit keine einzige gefährliche Szene im Sechzig-Strafraum erarbeiten konnten. Die Kunst sei, "das jetzt konstant durchzuhalten", so Hiller. Und auch, wenn Köllner nach dem souveränen 2:0-Erfolg gegen den harmlosen SC Verl nun sagt, der Aufstieg sei "kein Thema", so kann es abgesehen von der DFB-Pokal-Teilnahme (gesichert ab Rang vier) doch nur dieses eine Thema geben. Die Frage ist indes, ob sich in den nächsten Spielen noch mehr Konstanz aufbauen lässt, um dies zu bewerkstelligen. Vier Siege in Serie zum Beispiel konnte Köllners Mannschaft seit seiner Verpflichtung im November 2019 noch nie feiern.

Ein Indiz für Konstanz in der Offensive ist die Tatsache, dass der Weggang von Sascha Mölders, dem Torschützenkönig der Vorsaison, kompensiert werden konnte. Marcel Bär ist in bestechender Form, er hat bereits 13 Tore geschossen, die meisten davon, seitdem er die Position im Angriffszentrum übernommen hat. Es scheint ihm auch egal zu sein, in welchen System die Mannschaft dabei aufläuft. Zuletzt war er zweimal alleiniger Stürmer, und Köllner freute sich am Freitagabend, dass man aus diesem 4-1-4-1 "gute Umschaltmomente kreiert" habe.

Nach wie vor muss Köllner Stammspieler ersetzen. Daniel Wein fehlt nun schon 101 Tage verletzt

Ein weiteres Indiz ist die Leistung von Merveille Biankadi in jüngster Zeit. Am Freitag war er nicht nur Schütze eines sehenswerten Tores (26.) und Vorlagengeber (30.), als er Bär gedankenschnell auf den Weg zum 2:0 schickte; Biankadi ist mit seiner Schnelligkeit ein wichtiger Akteur für das besagte Umschaltspiel, das deutlich erfolgreicher ist als das Spiel mit Ballbesitz. Als der 26-jährige Leihspieler vom 1. FC Heidenheim gegen Verl in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, fiel der Applaus für ihn eigentlich noch viel zu gering aus. "Biankadi hat ein richtig gutes Spiel gemacht, er war auch schon gegen Kaiserslautern einer der Matchwinner", sagt der Trainer, "es freut mich für Merv." Er zeige jetzt die Leistung, die man sich von ihm versprochen habe, und das sei sehr wichtig. Spieler wie Biankadi und Erik Tallig, die lange in der zweiten Reihe standen, "kommen jetzt gerade in Form", und das ist für den dünnen Kader bedeutsam. Zumal den Sechzigern nach wie vor Stammspieler verletzt fehlen, wie zum Beispiel Daniel Wein, der nun schon 101 Tage verletzt fehlt.

Logistisch käme im Falle eines Aufstiegs auf die Löwen ein Problem zu. Zwar scheint der Umbau des Städtischen Grünwalder Stadions für eine Zweitliga-Tauglichkeit eine Mehrheit im Stadtrat gefunden zu haben, im April soll die endgültige Entscheidung fallen; dieser Umbau soll aber idealerweise erst im Jahr 2025 beginnen, wenn das Olympiastadion als Ausweichort zur Verfügung steht. Als Drittligist wäre dieses Problem freilich noch deutlich mehr als 100 Spiele entfernt.