Von Sebastian Leisgang

Julian Konrad konnte sich nicht mehr erinnern. Es war nur ein kurzes Gespräch gewesen, ein paar Sätze vielleicht, eher beiläufig, und als der Torhüter des SV Birkenfeld zwei Stunden später vor dem Sportheim stand, da wusste er gar nicht mehr, über was er auf der Toilette mit Michael Köllner gesprochen hatte. "Ich war so aufgeregt", sagte Konrad, es war für ihn nicht zu greifen, dass ihm der Trainer des TSV 1860 München begegnet war.

Sechzig beim SV Birkenfeld, für den Kreisligisten war es etwas Großes, "das Spiel einer ganzen Epoche", wie Köllner schon ein paar Tage vorher gesagt hatte. "Wann spielt Sechzig München schon mal beim SV Birkenfeld?", hatte er gefragt. "Von solchen Geschichten lebt doch der Amateurfußball."

Wie viel es Birkenfeld bedeutete, dass die Löwen kamen, das ließ sich an Konrad, am besten aber an René Redelberger erzählen. Als das Spiel gespielt und 0:3 verloren ist, die Sonne untergegangen, der Münchner Mannschaftsbus längst wieder vom Hof gefahren, da steht Redelberger in einer orangefarbenen Ordnerweste in einem Anbau des Birkenfelder Sportheims. Es war ein ziemlich langer Tag, auch Redelberger kann das jetzt nicht mehr verbergen. Birkenfelds Vorsitzender ist zwar ein äußerst zäher Mann, belastbar, Mitarbeiter im Staatlichen Bauamt, Frühaufsteher, in seiner Freizeit arbeitet er gerade auf einen Ironman hin - doch jetzt ist selbst er geschafft.

Der mit Abstand Erfahrenste in der Löwen-Mannschaft ist der 20-jährige Fabian Greilinger

Redelberger, 40, lehnt sich an einen Bauzaun, seinen Augen ist anzusehen, dass er in den vergangenen Tagen nie länger als drei Stunden geschlafen hat. "Am Anfang", sagt er, "habe ich schon gezweifelt, ob wir das in der Kürze der Zeit stemmen können." Birkenfeld konnte - nicht zuletzt, weil sich Redelberger aufgeopfert hat. Er ist ein Urgestein im Klub, sein Herz gehört dem SVB, er hat nie für einen anderen Verein Tore geschossen.

Um jetzt das Spiel gegen Sechzig möglich zu machen, hat er sich Urlaub genommen und rund um die Uhr am Sportplatz gearbeitet, 21 Stunden, Tag für Tag, immer von 5 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Redelberger dreht sich um. Auf seiner Weste steht: Veranstaltungsleiter. "Man muss alles selbst machen", sagt er, "in der Kürze der Zeit war es mir zu unsicher, das Beflocken in Auftrag zu geben. Deshalb habe ich mir eine Presse gekauft - und nachts hat mir meine Frau geholfen, die Schriftzüge mit dem Bügeleisen aufzutragen." Kurze Pause. "Wenn es dunkel ist, kann man ja nicht mehr viel anderes machen."

Konrad, der Köllner auf der Toilette trifft, Redelberger, der nachts mit dem Bügeleisen hantiert, es sind auch diese Geschichten, die Sechzigs Pokalspiel hervorgebracht hat. Andererseits: ein Drittligist bei einem Achtligisten, eine 343 Kilometer lange Strecke, aus Oberbayern bis auf die fränkische Platte, Stau, sechs Stunden Fahrt, und als die Sechziger dann endlich am Birkenfelder Sportheim angekommen waren, stiegen nur 14 Spieler aus dem Bus. Der mit Abstand Erfahrenste unter ihnen: Fabian Greilinger, 20, in den vergangenen beiden Jahren 41 Mal in der dritten Liga zum Einsatz gekommen. Sonst spielten, als der Ball mit 47 Minuten Verspätung rollte: Leandro Morgalla, Alexander Freitag, Milos Cocic. Namen, die nicht einmal den aus München mitgefahrenen Fans geläufig waren.

Sind das die Geschichten, von denen der Amateurfußball lebt?

Als es der Verband vor zwei Jahren abschaffte, dass sich die Kreispokalsieger bei der Wahl ihres Gegners auf ihre Region beschränken müssen, da hatte das natürlich in erster Linie mit dem TSV 1860 München zu tun. Die Vereine außerhalb Oberbayerns wollten ja auch einmal die Chance haben, das große Los zu ziehen, wie es der BSC Saas-Bayreuth am Donnerstagnachmittag getan hat. Der einzig verbliebene Kreispokalsieger wünschte sich in der zweiten Pokalrunde die Löwen, Köllner und seine Mannschaft haben also schon wieder eine weite Fahrt vor sich.

Eichstätt weigert sich, ins Allgäu zu fahren - der Verbandsspielleiter ist aufgebracht

Damals also, als alle Grenzen fielen, nannte es Josef Janker "auch eine Chance", die sich den Drittligisten und Regionalligisten biete. Sie könnten sich ja, so formulierte es der Verbandsspielleiter im Juli 2019, "außerhalb ihrer angestammten Region einem neuen Publikum zeigen". Das hörte sich gut an. Jankers Worte klangen nach Romantik, nach Wärme, nach Nähe.

Als sich der VfB Eichstätt dann weigerte, am Dienstag 195 Kilometer zum TSV Kottern ins Allgäu zu fahren, da schlug Janker einen anderen Ton an. Der Spielleiter wies darauf hin, dass der Landespokal "ein Pflichtwettbewerb" sei, dass auch Eichstätt schon vor der Saison gewusst habe, "dass die Belastungen eine Herausforderung" werden würden, und dass es "alles andere als glücklich" sei, sich gerade jetzt aus dem Pokal zurückzuziehen. Das war äußerst diplomatisch formuliert; wer aber zwischen den Zeilen las, der merkte, wie sehr sich Janker auf die Lippen beißen musste, damit er nicht das sagte, was er eigentlich gedacht hatte.

Schweinfurt fährt 337 Kilometer bis in den Landkreis Passau und gewinnt dann 10:0 beim Kreisligisten FC Tiefenbach DJK, der SV Gutenstetten-Steinachgrund tritt sein Heimrecht an die Würzburger Kickers ab und verliert vor 386 Zuschauern im Dallenbergstadion 0:9, Viktoria Aschaffenburg fährt 246 Kilometer nach Bayreuth und scheidet dort mit einer Art zweiter Mannschaft vor 160 Zuschauern bei einem Bezirksligisten im Elfmeterschießen aus. Auch diese Geschichten hat die erste Pokalrunde erzählt.

Es sind eher keine Geschichten, die eine Epoche überdauern.