Bitte nach den ersten beiden Sätzen noch weiterlesen: Die Fußballabteilung des TSV 1860 München e.V. hat zwei neue Vorstände. Der Gastronom Martin Obermüller, bisher Mitglied des Verwaltungsrats, ist neuer Abteilungsleiter; neues Mitglied der Abteilungsleitung ist der Athletik- und Jugendtrainer Stephan Sagermann. Ja, das klingt zunächst nicht spektakulär, geht es in der Abteilung doch um den Nachwuchs- und Frauenfußball. Einen Bereich im Schatten des Profifußballs, in dem keine Unsummen bewegt werden – sollte man meinen. Doch die Hintergründe sind aufregend.
TSV 1860 MünchenDie Löwen können sich ihren Nachwuchs nicht mehr leisten
Lesezeit: 2 Min.
Fast eine Million Euro Minus in der Saison 23/24, noch einmal 500 000 Euro in der Spielzeit 24/25: Die Fußballabteilung des TSV 1860 verursacht eine finanzielle Schieflage im e.V. – und stellt sich neu auf.
Von Markus Schäflein
TSV 1860 München:Volland? Niederlechner? Haugen!
Das Können der prominentesten Löwen-Zugänge blitzte in den vergangenen Wochen meist nur in Momenten auf, die nichts einbrachten. Effektiver zeigt sich ein Norweger, der von Hansa Rostock nach Giesing kam.
Lesen Sie mehr zum Thema