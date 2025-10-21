Fast eine Million Euro Minus in der Saison 23/24, noch einmal 500 000 Euro in der Spielzeit 24/25: Die Fußballabteilung des TSV 1860 verursacht eine finanzielle Schieflage im e.V. – und stellt sich neu auf.

Bitte nach den ersten beiden Sätzen noch weiterlesen: Die Fußballabteilung des TSV 1860 München e.V. hat zwei neue Vorstände. Der Gastronom Martin Obermüller, bisher Mitglied des Verwaltungsrats, ist neuer Abteilungsleiter; neues Mitglied der Abteilungsleitung ist der Athletik- und Jugendtrainer Stephan Sagermann. Ja, das klingt zunächst nicht spektakulär, geht es in der Abteilung doch um den Nachwuchs- und Frauenfußball. Einen Bereich im Schatten des Profifußballs, in dem keine Unsummen bewegt werden – sollte man meinen. Doch die Hintergründe sind aufregend.