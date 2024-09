Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat im Toto-Pokal mit großer Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Löwen gewannen am Dienstagabend beim Bayernligisten FC Memmingen 2:1 (1:0). Patrick Hobsch traf nach einer Flanke von Florian Bähr per Kopf zur Führung (41.), der Fünftligist aus dem Allgäu kam gegen immer passivere Münchner durch Jakob Gräser zum Ausgleich (82.). Fabian Schubert traf in der Nachspielzeit im Anschluss an einen Aluminiumtreffer von Jesper Verlaat doch noch zum Sieg des Favoriten (90.+3). Der Sieger des bayerischen Verbandspokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal.