Von Markus Schäflein, München

Am frühen Donnerstagabend verschickte der Fußball-Drittligist TSV 1860 München eine Pressemitteilung, in der er den Verbleib seines Trainers Maurizio Jacobacci über das Saisonende hinaus bekanntgab. Darin wurde der 60-Jährige so zitiert: "Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle, und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 arbeite." Das stimmte, die Formulierung "mehrfach" war noch eine Untertreibung. Seit Jacobacci Ende Februar ins Amt kam, befand er sich in einer Art Probezeit und musste für sich werben: Schließlich hatte er für ein vergleichsweise kleines Gehalt und mit Laufzeit nur bis zum Saisonende angeheuert.