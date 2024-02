TSV 1860 München:Pfeifer muss vorzeitig gehen

Von Markus Schäflein

Am Donnerstagmittag lächelte Marc-Nicolai Pfeifer noch mit Eliot Muteba, dem letzten Winterzugang, vom offiziellen Pressefoto. Fünf neue Spielerverträge für den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München hatte er mit seinem neuen Kollegen, Sport-Geschäftsführer Christian Werner, zum Ende der Transferperiode fixiert; dann erhielt Pfeifer seitens derjenigen e.V.-Vertreter, die schon lange nicht mehr gut auf ihn zu sprechen waren, seine Kündigung. Am Freitagvormittag verließ er die Geschäftsstelle - an seiner Seite demonstrativ Vizepräsident Hans Sitzberger. Die Entscheidung im Präsidium wird also 2:1 ausgegangen sein, Präsident Robert Reisinger und der andere Vizepräsident Heinz Schmidt werden den Pfeifer verbundenen Sitzberger überstimmt haben.