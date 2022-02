Nach der Niederlage gegen Halle regt sich beim TSV erste Kritik an Trainer Michael Köllner. Zum zweiten Mal hintereinander fehlt der Mannschaft ein Plan B. Ein halbschariger Mittelfeldplatz widerspricht dem Naturell des Klubs - aber eine Perspektive ist nicht in Sicht.

Von Christoph Leischwitz

Die Antwort von Michael Köllner hörte sich so an, als ob er sie auch gehört hätte: die Pfiffe, die Köllner-raus-Rufe. Viele waren es ja gar nicht gewesen nach dem 0:2 gegen den Halleschen FC am Montagabend, oder besser: nach zwei Punkten aus den vergangenen vier Partien. Jedenfalls antwortete der 52-Jährige in betonter Emotionslosigkeit: "Völlig normal, dass da Unzufriedenheit bei den Fans besteht, das kann ich absolut verstehen." Er übernehme da auch die Verantwortung, sagte Köllner, und das war dann bei all seiner Emotionslosigkeit in den Aussagen eben auch noch auffällig nach dieser Pleite: dass sich der Trainer hinter die Mannschaft stellte.

"Ein anderes Gesicht" hatte Köllner gesehen im Gegensatz zur Niederlage gegen Türkgücü München. Dabei war dieser neueste Auftritt auch eher mau gewesen. Danach hatte er dann von Fans zu hören bekommen, dass er doch bitte beurlaubt werden solle; und trotzdem beschloss er, die wenigen positiven Aspekte aus dem Halle-Spiel herauszuheben - das alles zeigt nur, wie schlecht sie den Auftritt gegen Türkgücü auch intern fanden.

"Fehler Salger", analysiert der ehemalige Mitspieler Mölders das 0:1 trocken

Was also waren die positiven Erkenntnisse? Immerhin schafften es viele, darunter auch der ehemalige Sechzig-Stürmer Sascha Mölders als TV-Experte, lange über den Torwart des Gegners zu sprechen, was ja bedeutet, dass dieser was zu tun bekommen hatte. In der Tat hatte sich Tim Schreiber einige Male ausgezeichnet, zum Beispiel mit einer Parade nach Flachschuss von Richard Neudecker (74.). Wenig später kam Stefan Lex zu spät, als er nach einem abgefälschten Schuss von Yannick Deichmann noch abstauben wollte (80.). Die Szene hatte aber auch gezeigt, dass oft die Genauigkeit fehlte, um erfolgreich zu sein.

Die Tabelle mag das nicht so recht widerspiegeln, aber es war kein guter Zeitpunkt, um auf Halle zu treffen: Die Mannschaft hat jetzt sechs Spiele in Serie ohne Gegentor bestritten. Umgekehrt hatten die Sechziger auch gar nicht so viele Chancen zugelassen, und der Elfmeterpfiff des Unparteiischen zum 0:2 nach einer guten Stunde war "natürlich eine Fehlentscheidung", sagte Köllner. Semi Belkahia hatte zuerst den Ball gespielt, danach war der Gegenspieler über sein Bein gefallen. Unglücklich ist auch, dass Belkahia nach dieser Aktion wegen seiner fünften gelben Karte am Samstag in Zwickau fehlen wird.

Doch die gesamte Leistung war eben auch alles andere als ansprechend. Zum zweiten Mal hintereinander fehlte dem Team ein Plan B, als hinten und vorne nichts zusammengehen wollte. Engagement, das fand auch Köllner, war vorhanden, doch es war planloses Engagement: Spieler liefen sich bei Dribblings fest und verloren den Ball, so wie unmittelbar vor dem Elfmeter. Verteidiger kamen mit dem Pressing der Gäste überhaupt nicht klar, so wie vor dem ersten Gegentor: "Fehler Salger", analysierte der ehemalige Mitspieler Mölders trocken. Der hatte zuvor einen Querpass in die Beine des Gegners gespielt. Es wirkte, als wäre jeder Mannschaftsteil mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, vor allem fehlte ein kollektives Aufbäumen gegen die Niederlage. "Irgendwie ist im Spiel mit Ball der Wurm drin", findet Kapitän Lex.

Köllner hatte schon vor der Türkgücü-Derbypleite nicht so recht etwas von Aufstiegskampf wissen wollen

Deshalb ist tatsächlich die Frage offen, wie es nun mit dem Trainer weitergeht. Wobei sich die Frage, ob es mit dem Trainer weitergeht, noch nicht zwangsläufig anschließen muss. Köllner hatte schon vor der Türkgücü-Derbypleite nicht so recht etwas von Aufstiegskampf wissen wollen. Jetzt hat er das Problem, dass ihm ein konkretes Ziel fehlt. Es steht nun sehr wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Restsaison an, mit einem Platz im Endklassement irgendwo zwischen Platz fünf und Platz 15 - für alles andere dürfte die Mannschaft in ihrem aktuellen Zustand zu schlecht und zu gut sein. Doch erstens widerspricht so ein halbschariger Mittelfeldplatz dem Löwen-Naturell, das stets nach Aufregung giert; zweitens fehlt dem Duo Köllner/1860 München aktuell eine Perspektive: Der Aufstieg scheint mit dem aktuellen Kader nicht möglich und der finanzielle Status Quo nicht aufzulösen zu sein.

Dieser Eindruck verstärkte sich durch das kürzlich veröffentlichte, hauseigene Interview mit Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. Demnach wird der Kader nicht entscheidend verstärkt werden können. Nach einem müden Auslaufen in der Saison 2021/22 also noch einmal alle Kräfte bündeln, um dann wieder mit vollem Elan einen Mittelfeldplatz anzupeilen? Das hört sich unwahrscheinlich an; andersherum betrachtet erscheint die Option, dass irgendjemand Köllners bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig beendet, nicht ausgeschlossen. Die beste Möglichkeit, dieses Szenario zu verhindern, wäre eine Siegesserie, am besten schon beginnend in Zwickau. Sollte das gelingen, hätte Köllner angesichts der jüngsten Leistungen aber ein Wunder vollbracht.