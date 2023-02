Nach dem 0:0 in Halle kann Geschäftsführer Günther Gorenzel nun einen Nachfolger für sich selbst als Trainer verpflichten. Der finanzielle Rahmen orientiert sich am Wunschkandidat der Investorenseite.

Von Christoph Leischwitz und Markus Schäflein

Weißer Rauch stieg auf in der 60. Minute, jener Spielminute also, in der Fans des TSV 1860 gerne ihren Verein feiern. Diesmal, zum Drittliga-Gastspiel beim Halleschen FC, sorgten sie mit Leucht- und Feuerwerkskörpern für eine dreiminütige Spielunterbrechung. Kurzzeitig war die Kurve von der anderen Seite des Stadions gar nicht mehr zu sehen.