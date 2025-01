Von dem Fußballtrainer Werner Lorant, 76, stammen Weisheiten wie „Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht“ oder „Die Spieler sollen rennen und das Maul halten“. Beim mittlerweile in der dritten Liga angesiedelten TSV 1860 München gibt es Leute, die immer noch der Meinung sind, bei den Löwen funktioniere nur ein Trainer wie jener Lorant, der sie Ende des vergangenen Jahrtausends in der Bundesliga trainierte. Wobei es solche Spieler wie damals laut Lorant inzwischen auch nicht mehr gibt: „Das waren alles Typen, nicht so Weicheier wie heute.“

Die derzeit beim TSV 1860 angestellten Weicheier befinden sich im Kampf um den Klassenverbleib, deswegen hat der Klub den Trainer gewechselt. Und der neue Coach Patrick Glöckner, 48, hat nach seinem Debüt gegen den VfB Stuttgart II (1:1) gleich ein bisschen Lorant-Aura versprüht: „Hinten wollen wir kein Klein-Klein haben, wir wollen Männerfußball.“ Glöckner weiß eben, was Löw*innen hören wollen. Männerfußball bedeute, den Ball „nicht dem Gegner in den Fuß zu spielen“, erläuterte er. Allerdings will er Männerfußball nur hinten, im Offensivspiel darf es offenbar auch mal nicht-binär zugehen, mit dem einen oder anderen Queerpass.

Womöglich geht es Glöckner beim Begriff Männerfußball nicht nur ums Geschlecht, sondern auch ums Alter. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird seine Worte daher mit Verärgerung vernehmen, will er doch weniger Männer in der dritten Liga, mehr Jungs. Nicht umsonst vergibt er aus einem Fördertopf Geld für den Einsatz von Nachwuchsspielern. Die Löwen (m/w/d) sollten sich ein Beispiel an der SpVgg Unterhaching nehmen: Die hat soeben zwei U19-Nationalspieler für den Sturm ausgeliehen. Vermutlich sollen sie rennen und das Maul halten.