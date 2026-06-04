Am Mittwochabend, nachdem der TSV 1860 München die Spiellizenz für die dritte Liga verloren hatte, setzte das Versicherungsunternehmen Die Bayerische noch eins obendrauf. Der Hauptsponsor machte von seinem Sonderkündigungsrecht im Falle eines Abstiegs in die Fußball-Regionalliga Gebrauch. Der vorletzte Satz der Stellungnahme war allerdings ein entscheidender: „Ob dies das Ende eines gemeinsamen Weges ist oder der Beginn eines echten Neuanfangs, wird sich in den kommenden Wochen zeigen“, teilte das Unternehmen mit. Soll heißen: Wenn sich Gravierendes verändert, kommen wir wieder.
TSV 1860 MünchenHasan Ismaik wird eine Insolvenz nicht verhindern
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Die Lizenz ist verloren, der Abstieg besiegelt – droht dem TSV 1860 München nun die Insolvenz? In der SZ stellt der Investor klar, dass er die Profifußball-KGaA nicht retten wird – und seine Anteile weiterhin verkaufen will.
Von Markus Schäflein und Philipp Schneider
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