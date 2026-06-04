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TSV 1860 MünchenHasan Ismaik wird eine Insolvenz nicht verhindern

Lesezeit: 4 Min.

Unter den Fans des TSV 1860 hat Investor Hasan Ismaik ohnehin nicht viele Freunde.
Unter den Fans des TSV 1860 hat Investor Hasan Ismaik ohnehin nicht viele Freunde. Michael Titgemeyer/Osnapix/Imago

Die Lizenz ist verloren, der Abstieg besiegelt – droht dem TSV 1860 München nun die Insolvenz? In der SZ stellt der Investor klar, dass er die Profifußball-KGaA nicht retten wird – und seine Anteile weiterhin verkaufen will.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

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Am Mittwochabend, nachdem der TSV 1860 München die Spiellizenz für die dritte Liga verloren hatte, setzte das Versicherungsunternehmen Die Bayerische noch eins obendrauf. Der Hauptsponsor machte von seinem Sonderkündigungsrecht im Falle eines Abstiegs in die Fußball-Regionalliga Gebrauch. Der vorletzte Satz der Stellungnahme war allerdings ein entscheidender: „Ob dies das Ende eines gemeinsamen Weges ist oder der Beginn eines echten Neuanfangs, wird sich in den kommenden Wochen zeigen“, teilte das Unternehmen mit. Soll heißen: Wenn sich Gravierendes verändert, kommen wir wieder.

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:„Sad day“: 1860 München steigt in die Regionalliga ab

Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp.

SZ PlusVon Christoph Leischwitz, Markus Schäflein und Philipp Schneider

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