We need no sportchef!

Kommentar von Markus Schäflein

Vermutlich hat Günther Gorenzel diesen Werbespot im Radio gehört, in dem der Chef ruft: "Ihr glaubt wohl auch, ihr könnt machen, was ihr wollt!" Antwort: "Warum denn nicht? Es ist dein Sommer! Mach, was du liebst - in Kärnten." Wasser plätschert, Gläser klingen, nach dem Hören wird Gorenzel beschlossen haben, vom Fußball-Drittligisten TSV 1860 München zu Austria Klagenfurt zu wechseln, in den "sonnigen Süden Österreichs". Und das darf er nun irgendwann auch. Der entsprechende Beiratsbeschluss bei den Löwen lässt allerdings weiter auf sich warten. Warum? Weil in der Zusammenarbeit der 1860-Gesellschafter, e.V. und Investorenseite, alles immer kompliziert ist.