Von Christoph Leischwitz

Kevin Goden war sich sicher: "Wir konnten heute nur gewinnen", urteilte der 23-Jährige. Demnach war es ja nur logisch, dass er fünf Minuten vor Schluss den Ball zum 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern über die Linie drückte und die Fans des TSV 1860 seit Längerem mal wieder in Ekstase versetzte. Mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten, der noch dazu die mit Abstand beste Abwehr der Liga besitzt, hatte wohl niemand gerechnet. Aber so ist das eben mit den Löwen: In einem Spiel, in dem sie nur verlieren können, verlieren sie auch - das Derby gegen Türkgücü München war so eines (1:2). Und wenn sie nur gewinnen können, gewinnen sie. Deshalb sind die Sechziger auch im DFB-Pokal, wo sie ausschließlich höherklassige Mannschaften empfingen, so weit gekommen.

Dass ausgerechnet Goden gegen die roten Teufel der Siegtreffer gelang, passte auch in dieses Bild: Der Rechtsverteidiger stand wegen seiner gesundheitlichen Pechsträhne - unter anderem zwei Corona-Erkrankungen mit "hartem Verlauf" (Köllner) - in der aktuellen Saison so selten im Mittelpunkt, dass die sonst so gut gestaffelten Lauterer den völlig freistehenden Einwechselspieler offenbar gar nicht wahrnahmen. Auch logisch, dass in den vergangenen Wochen oftmals die Sinnhaftigkeit von Köllners Einwechslungen Thema war - und jetzt hat Goden als Einwechselspieler gleich zweimal nacheinander getroffen. Auf die Frage, woher denn nun sein goldenes Händchen komme, sagte Köllner: "Das war vorher ja gar nicht möglich." Weil immer wieder gute Spieler erkrankt oder verletzt gewesen seien.

Die beiden Spiele, in denen den unverzichtbare Neudecker fehlte, haben die Löwen gewonnen

Dass dem erweiterten Kader Qualität fehlt, ist ein unbeliebtes Thema bei den Löwen, aber eben auch eine recht banale Erkenntnis. Jetzt zumindest hat Köllner bei einigen Spielern aufsteigende Form ausgemacht, was im Idealfall zu konstanteren Leistungen führt. Jedenfalls hat die Mannschaft diesmal kollektiv funktioniert, obwohl doch Richard Neudecker unverschämter Weise fehlte - ein weiterer Schicksalsschlag, vermeintlich. Der Kreativspieler der Löwen musste am Dienstag seine zweite Gelbsperre innerhalb kurzer Zeit absitzen, weil die erste Gelbsperre eigentlich keine war; Neudecker hatte zu diesem Zeitpunkt offiziell nur vier, nicht fünf gelbe Karten gesehen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte vor dem Lautern-Spiel noch einmal klargestellt, dass es sich um einen Fehler des Schiedsrichters beim Notieren der Verwarnung gehandelt habe, zweitens seien die Sechziger ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen. Die Löwen hatten damals beim Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden selbst richtigerweise eine gelbe Karte für Neudecker notiert, den DFB aber nicht auf Fehler hin kontrolliert.

Es ist jetzt eben nur so: Beide Spiele, in denen der bisweilen als unersetzbar deklarierte Neudecker fehlte, haben die Löwen gewonnen.

Beachtlich war beim 2:1 gegen Lautern aber, dass nun endlich auch einmal gegen eine Spitzenmannschaft der dritten Liga ein Erfolg gelang, ein verdienter Erfolg sogar. Zu Beginn war das Spiel noch sehr erwartbar dahergekommen: Das 0:1 nach zwei Minuten, wieder einmal wirkte die Abwehr eingeschüchtert vom hohen Anlaufen des Gegners, und Sechzigs Trainer Michael Köllner war anzumerken, dass ihn Stephan Salgers fatale Torvorlage auch nach dem Spiel noch wurmte. Danach aber hatte Sechzig ungewöhnlich viel Ballbesitz und ließ auch deshalb ungewöhnlich wenige Chancen des Gegners zu. "Wir haben verändert gespielt, auch im Aufbauspiel, Lautern ist nicht klargekommen damit, das war auch taktisch sehr anspruchsvoll", lobte Köllner seine Mannschaft.

Aber klar: Die Partie am kommenden Freitag gegen den abstiegsbedrohten SC Verl ist die schwerere, weiß Köllner. Dann ist die Mannschaft ist ja auch wieder Favorit. Er hoffe, sagte der Trainer, dass nur Fans zum Spiel kommen, die "nicht ab der ersten Sekunde schon feiern wollen", die also nicht gleich ungeduldig werden, wenn der Außenseiter nicht sofort dominiert wird. Am besten wäre es vielleicht, Köllner würde für diese Partie die gesamte U21-Bayernligamannschaft von Frank Schmöller hochziehen und sich dann zum Außenseiter deklarieren.