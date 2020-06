Man kann den Gesellschaftern des TSV 1860 München nicht vorwerfen, dass sie die Regeln des Social Distancing nicht beachten würden. Auf der weitgehend leeren Haupttribüne des Grünwalder Stadions saßen als e.V.-Vertreter Präsident Robert Reisinger und sein Vize Hans Sitzberger samt ihrer individuellen Mund-Nasen-Bedeckungen nicht nur vorschriftsmäßig weit weg von den Investoren-Statthaltern, von Saki Stimoniaris und dem mit dem offiziellen Fanshopprodukt maskierten Anthony Power. (Zu den modischen Details muss man wissen, dass der offizielle Fanshop Investor Hasan Ismaik gehört, der mit dem e.V. im Clinch liegt.) Beide Parteien erweiterten die Hygienegebote sogar noch um weitere Regeln: kein Corona-Check, besser gar nicht grüßen und vor allem: bloß nicht anschauen. Einfach so tun, als wäre die Gegenseite gar nicht da.

Nun ist es nicht so, dass in jüngeren Vor-Corona-Zeiten ein reger Austausch der Gesellschafter auf der Tribüne stattgefunden hätte, aber bei so einem Geisterspiel lässt sich die Funkstille noch besser erlauschen. Mittendrin saß, auch das konnte man symbolisch finden, vorschriftsmäßig einsam der Finanz-Geschäftsführer Michael Scharold. Über dessen Nachfolge sollten sich die Gesellschafter auf einer Beiratssitzung am Dienstag einigen, sofern der e.V. nicht mal wieder die 50+1-Regel ziehen will. Scharold geht zum 30. Juni, aber er sollte, geht es nach Günther Gorenzel, doch mal zeitnah ein von beiden Gesellschaftern abgesegnetes Budget vorlegen.

Es war der erste Misserfolg unter Trainer Köllner - und nach 16 Spielen ohne Niederlage

Gorenzel würde gerne mal Verträge mit Spielern verlängern - das ist verständlich, weil es sein Job als Sport-Geschäftsführer ist. Da die Budgeterstellung bekanntlich Jahr für Jahr viel Zeit und Nerven kostet bei Sechzig, kam seine Brandrede am Freitag vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers nicht unerwartet; er lobte allerdings, wie gut die Mannschaft die "unbefriedigenden" Umstände ausblende.

Nun mochte man fast in die ungewohnt matte Vorstellung beim 1:2 (0:1) gegen die Unterfranken hineininterpretieren, dass die Mannschaft die Umstände nicht mehr gut ausblenden konnte, nachdem Gorenzel sie öffentlich eingeblendet hatte. Dazu passte, dass der einzige Torschütze Efkan Bekiroglu zum zwischenzeitlichen 1:1 (50.) war, der zum Saisonende in die erste türkische Liga wechselt. Dass Torwart Marco Hiller beim ersten Treffer von Würzburgs Fabio Kaufmann auf ungewohnte Weise patzte, indem er einen harmlosen Distanzschuss nicht festhielt und durch die Beine kullern ließ (14.). Und dass der ansonsten starke Marius Willsch, der Bekiroglus Treffer vorbereitet hatte, vor Kaufmanns zweitem Tor mit einem einfachen Ballverlust den Konter ermöglicht hatte (61.).

Den missratenen Nachmittag bloß auf die mal wieder vorhandene Unruhe zu schieben, wäre allerdings zu einfach - es ist ja kaum auszudenken, in welcher Liga die Löwen mittlerweile spielen würden, wenn sie immer verlören, wenn bei ihnen Unruhe ist. Mit der Kraft hingegen hatte dieser erste Misserfolg unter Trainer Michael Köllner (und nach insgesamt 16 Spielen ohne Niederlage) ganz sicher zu tun. Der enge Takt der dritten Liga und die Tatsache, dass Sechzig schon in den vergangenen beiden Partien einem Rückstand hinterher laufen musste, zeigten Wirkung.